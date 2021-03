A Osvaldo le suena el teléfono esta noche y atiende. Tiene que atender. Tiene que aclarar. Tiene que jurar. Y siente que es necesaria una nota donde cuente la verdad detrás del drama que vive el famoso peluquero de Concepción, quien ha sido víctima de la viralización de una falsa nota adjudicada al diario La Gaceta, jamás escrita por el diario colega, pero lo mismo desmentida a amigos, familiares y desconocidos.

En un contraste a más no poder con el verdadero ganador del Telekino en Tucumán, Osvaldo le explica esta noche al diario el tucumano que no la está pasando bien: “Ahora estoy con un amigo que es policía. Él también me había felicitado hasta que le juré que no era yo y que tenía miedo. Trabajo en una peluquería que da a la calle y tenía miedo que alguien apareciera”.

“Todo empezó este mediodía en un grupo de WhatsApp donde yo también estoy. El que creó la falsa noticia se lo ha tomado a la broma. Una vez que se ha viralizado, ya no hubo forma de detener la falsa noticia de que yo he ganado el Telekino”, narra Osvaldo y cuenta lo peor de todo lo vivido: las amenazas de sus propios familiares.

“Hasta familiares me han llamado y me han preguntado qué iba a hacer con la plata, que les dé algo. Les dije que era mentira, pero no me creyeron y me llegaron a decir que me iban a hacer quitar la peluquería. Te estoy hablando de tíos directos. La gente no pregunta, cree en una captura falsa de una noticia falsa”.

Los mensajes no pararon de llegar en todo el día al celular de Osvaldo: “¡Eh, te felicito! ¿Qué vamos a hacer?”, “¡Avisame!”. Mensajes, asados, ganas de festejar, de compartir, y de manguear. “Todo el tiempo me llegan mensajes. Les digo que si fuera yo, apago el teléfono, y desaparezco de todas partes, pero la realidad es que tengo que trabajar”.

“Un amigo que es creíble como Ariel El Bahiano Figueroa ha publicado en el Facebook para desmentir que soy yo. ¡Es mentira todo! Por suerte mi casa es segura, y me quedo tranquilo. Es la primera vez que me pasa todo esto. Si yo ganara 180 millones de pesos, lo primero que hago es destruir el chip. Lo que he vivido hoy no lo volvería a vivir. Me desaparezco de todas partes. Yo no gané el Telekino. Espero poder dormir tranquilo esta noche”.

Fuente: El Tucumano