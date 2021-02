Los educadores «Autoconvocados» decidieron no comenzar las clases este lunes en la provincia, tal como lo estipuló el Ministerio de Educación de Tucumán, y se movilizarán durante la mañana a la plaza Independencia.

«Los docentes autoconvocados decimos no al inicio del periodo lectivo y vamos a la plaza a hacer una movilización y una jornada de paro, nos autoconvocamos, lo primero, como venimos diciendo, es en defensa de la salud y la vida, la pandemia continúa, contagia y lo peor que tiene es que el virus mata», dijo Raquel Grassino, referente del movimiento.

La docente manifestó, que durante todo este mes se reunieron y el 24 de febrero pasado decidieron que el lunes 1 de marzo marcharán para pedir mejoras salariales y mejores condiciones laborales. «No hay posibilidad para albergar seres humanos en las escuelas, ni siquiera en un periodo normal, menos aun en una pandemia», subrayó.

«Tenemos que volver a la virtualidad, hagamos las clases virtuales, mientras arreglan las escuelas, mientras vacunan a la comunidad educativa». También hay que ver los costos que tuvimos con estar en la virtualidad. Hemos pagado para trabajar, esto no puede seguir ocurriendo», dijo con dureza.

«El Frente Gremial Docente ha entregado a los compañeros, el año pasado no hubo paritarias, y este año se firmó un acuerdo que no es suficiente para los docentes».

La docente monteriza, Norma Álvarez, fue crítico con sus pares de la ciudad. «Yo les pregunto a la docencia de Monteros porque no va a la marcha del lunes, porque no va Docentes Unidos del Sur y lka Isauro Arincibia. Les pregunto a ellos porque no marchan ese día que será histórico, y deciden organizar para el otro día, ¿no luchamos por lo mismo?, ellos tomaron por asaltaron a los grupos autoconvocados», criticó.

La reunión realizada el sábado a la mañana en Monteros, participaron además de Grassino y Álvarez (Delegada de Esc. Normal, Simoca), los profesores, Luis Serrano de la Escuela Técnica de Monteros y Diego Carrazana, de Capital.