Pasaron 23 años desde que el ciclo periodístico TCC Noticias se despidió para siempre de los televisores de los Valles. Aquel verano del 98, los tafinistos perdieron un medio más de información y se volcaron casi de lleno a las radios, relegando lo visual al imaginario construido en base a palabras de un locutor vibrando en megahertz, o a imágenes recibidas a más de mil kilómetros, desde Buenos Aires, a través de costosos servicios de televisión satelital que no contemplan programación local.

Hoy, dos décadas después, las noticias volverán a fluir por las calles de Tafí del Valle, El Mollar, Amaicha del Valle y alrededores gracias al sueño y empuje de un grupo de jóvenes periodistas, que llevarán todo lo que pasa en las villas turísticas a las mesas de las familias calchaquíes.

Calchaquí Noticias es el nuevo noticiero de los Valles, que en un comienzo se emitirá una vez por semana, todos los lunes a las 19, por la señal de Calchaquí TV (canal 12 de Tafí Cable Color y 21.1 por aire). “Lo lindo de esto es que Tafí va a vivir y tener sus propias noticias, siempre con sus realidades; es importante que haya algo que muestre nuestras cosas”, celebró Jorge Cruz, empresario de medios dueño del canal lanzado hace menos de un año, el 21 de septiembre de 2020, y fundador hace más de 30 años de la tradicional radio FM Calchaquí. “Mucha gente de los valles que se fue a vivir a otras provincias ahora van a poder saber de sus pagos”, agregó.

El equipo está formado por jóvenes, salvo una excepción, todos sub-35. Carlos “Charly” Miranda fue el elegido para conducir el ciclo periodístico que mantendrá al tanto a todo el departamento de alta montaña sobre todo lo que importa a los lugareños. El joven conductor viene de la radio, de FM Calchaquí. Su voz es conocida por esos lares y ahora se prepara para dar la cara y contar lo que todos quieren saber. “Esto para nosotros es un gran desafío, pensando en que la gente del valle necesita estar informada. El medio más importante de Tafí era la radio y hoy está la televisión también y la verdad se ha convertido en algo muy importante”, ponderó Charly. “Creo que nos va a traer muchas satisfacciones, vamos a estar conectados más con la gente, donde ocurra algo ahí vamos a estar”, agregó.

El presentador recuerda los inicios de la señal de TV que contiene al ciclo, cuando salían a filmar con celulares y editaban videos en los mismos dispositivos móviles. A pulmón, fueron adquiriendo todos los elementos necesarios para hacer posible el noticiero. Cámaras, micrófonos, computadoras, entre otras herramientas. “Hemos empezado de la nada, porque el canal no tenía nada al principio, era un sueño y ahora estamos embaladísimos y con muchas ganas de comenzar”, rememora.

El programa ofrecerá un resumen noticioso de todo lo ocurrido a nivel local la semana anterior y adelantará algunas cuestiones que los tafinistos tienen muy presentes: operativos policiales, servicios estatales en los barrios, deporte local y actividades en las academias infantiles. Además, se pondrá el foco en las personas, en contar sus historias de vida, muchas veces desconocidas y tan cercanas que parece improbable no conocerlas.

“La idea es mostrar lo que se hace en Tafí del Valle, cosas que muchas veces pasan desapercibidas; muchas cosas se pierden porque hay hechos que otros medios como la radio no pueden mostrar”, explica Miranda, quien se anima a comparar los intereses y estilo de los medios tafinistos con los de la Capital. “Me ha tocado dar noticias de fallecimientos de personas allegadas, acá nos conocemos todos, la gente es muy respetuosa de las tradiciones, del dolor de una familia. Acá somos más sentimentales, más familiares, hay que tener un tacto especial para llegarle a la gente, con respeto”, explicó.

“Tengo muchos referentes, consumo mucho Telefe Noticias nacional, acá tenemos DirecTV. Siempre me gustó la forma de presentar las noticias de Antonio Laje. Y acá tenés un gran referente que es Guido Ferreira, un gran conductor. Me me gusta la impronta que tiene y cómo maneja la noticia; tiene una estructura de noticiero muy importante a la que no hay que perderle la línea”, señaló el conductor acerca del estilo con el que buscará llevar las noticias locales nuevamente a los televisores de los Valles.

Otro de los integrantes del equipo periodístico de Calchaquí Noticias es Javier Astorga, un joven periodista que se hizo muy conocido a partir del uso de redes sociales y que estará a cargo de la sección de actualidad. Cuando recién surgían plataformas como Twitter, Javier era de los pocos –sino el único- en mantener al tanto a toda la provincia de lo que ocurría en la alta montaña. Por esa tarea, se ganó el mote de Periodista de los Valles. “Para mí ha sido un poco complicado, porque los medios tradicionales no son mi fuerte. La experiencia y mis estudios me están ayudando a pulir mis conocimientos, que es lo que le pasa al resto de los compañeros; es un aprendizaje constante. La transición desde el viejo periodista de redes sociales me ha costado un poco porque hice mucha comunicación institucional; el programa me ha acogido para hacer lo que a uno realmente le gusta”, reflexionó Astorga sobre su crecimiento profesional.

“La idea es darles participación a los distintos frentes políticos, siempre y cuando no se llegue a la agresión, para que muestren lo que hacen por la gente. En cuanto a las noticias el objetivo es informar y entretener. Se vienen dos fechas importantes como 24 de marzo y 2 de abril y aquí hay personas que son víctimas de lesa humanidad y gente que ha estado en Malvinas y que no conocen sus historias”, señaló el joven periodista tafinisto sobre el rol del nuevo ciclo periodístico.

Calchaquí Noticias debutará en televisión el próximo lunes 8 de marzo. Un ciclo que merece ser visto, que nace para ocupar un lugar tan importante como necesario para conocer y potenciar lo propio en pos de la diversidad de voces, muchas veces acaparadas por los grandes medios masivos. “El hecho de que estamos trabajando a pulmón le da un plus importante al proyecto, porque está la gente a la que realmente le interesa esto y lo hace de corazón; es un noticiero del corazón”, concluyó Charly Miranda.

EQUIPO PERIODÍSTICO

Carlos Miranda, conductor, locutor de radio, estudiante de Periodismo Deportivo. 35 años

Francisco Romano, conductor, estudiante de Ciencias de la Comunicación (UNT), 24 años.

Javier Federico Astorga, sección actualidad, estudiante de Periodismo (USPT), 33 años.

Roque Armella, sección deportes, estudiante de Periodismo Deportivo (Red Milenium), 22 años.

Makarena Silva, sección Aire Libre, estudiante de Psicología, 24 años.

Pamela Méndez, Cultura y Espectáculos, 18 años, ingresante de Periodismo (USPT).

Juliana Chaile, Sección Deportes. Periodista Deportiva (Universidad de La Plata). Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en Periodismo (Universidad de La Plata). Periodismo (Universidad Interamericana) y Locución (ISER). 29 años.

– CAMARÓGRAFOS

José Choqui (48)

Nelsón Cáceres, (28) estudiante de Fotografía (UNT)

Leonel Vargas (25)

– DIRECTOR DE CÁMARAS

Jerónimo Cruz (17)

– PROGRAMADOR

Damián Vargas (24)

– GRÁFICAS

Pedro Reinoso (27), Lic. En Diseño Gráfico (UNSTA)

Fuente: El Tucumano