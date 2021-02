A horas de que prescriba la causa que investiga el crimen dePaulina Lebbos, el fiscal Carlos Sale confirmó a La Gaceta que Sergio Kaleñuk (hijo de un exsecretario de Alperovich) y César Soto (pareja de Paulina) serán imputados e investigados por el asesinato de la joven estudiante de Comunicación asesinada el 26 de febrero de 2006.

Los sospechosos deberían presentarse a declarar como imputados el 30 y 31 de marzo. Tal como lo establece el Código Penal, al haber transcurrido 15 años del crimen, la causa prescribirá pasadas las 00 horas de este viernes. Esto significa que, en caso de que apareciera el asesino de Paulina y confesara el crimen, no podrían enjuiciarlo.

“Va a prescribir la causa porque así dice el Código Penal de la Argentina. Si el sábado viene alguien y dice que es el asesino de Paulina, ni cosquillas se le puede hacer. Son las grandes falencias que los políticos no se ocupan de modificar. Un delito de lesa humanidad no prescribe y está perfecto. ¿Por qué prescribe un femicidio, una violación, los delitos cometidos por funcionarios públicos? Han usado todas las herramientas del Estado para proteger a los asesinos de mi hija”, recriminó Alberto Lebbosen diálogo con eltucumano.com en el marco de la marcha junto a familiares de Paola Tacacho.

En el caso de los imputados y a quienes en la última sentencia por encubrimiento dictada por la Sala III del Tribunal en lo Penal se ordena investigar, al ser actualmente y haber sido algunos de ellos funcionarios públicos, el plazo de prescripción corre desde que dejan de formar parte de la planilla estatal.

“Habría que ver la situación personal de cada uno de los imputados, algunos eran funcionarios públicos y la prescripción corre desde que dejaron de ser funcionarios. Los 15 años se cumplen a la medianoche, eso no cabe duda, las situaciones particulares se las puede ir analizando después de ese plazo”, explicó Emilio Mrad, abogado que representa a la nieta de Alberto Lebbos en la causa para determinar a los responsables de la muerte de Paulina.

Tal es el caso de Sergio Kaleñuk, entonces asesor de Gabinete de la Secretaría General de la Gobernación, cuyo plazo de prscripción se cumple en 2022 luego de renunciar a su cargo en 2007.

Además de Kaleñuk, la pareja de Paulina en ese momento, César Soto, también deberá ser investigado, ya que son los principales señalados como posibles autores del crimen. En esta dirección, el Ministerio Público Fiscal debe determinar quién llevará adelante estas investigaciones, sumadas a las referentes al senador José Alperovich, al actual subsecretario de Seguridad, José Ardiles.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) confirmó el fallo de la Sala III del Tribunal en lo Penal para dejar firme las sentencias dictadas en el debate oral y público por encubrimiento que se llevó a cabo hace dos años contra el ex Secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, el ex subjefe de la Policía, Nicolás Barrera y del ex encargado de la Regional Norte, Héctor Brito.



Fuente: El Tucumano