Los turnos ya están asignados. Cada adulto mayor sabe qué día debe asistir al polideportivo del Gimnasio Municipal. La atención será por orden de llegada, ni bien ingresa la persona será recibida por personal que controlará que figure en el listado.

¿Qué documentación debe llevar? La persona debe estar con su DNI en mano y si puede imprimir el turno para su mayor tranquilidad (no es necesario). Allí mismo completarán, ayudados por el personal asistente, una planilla con datos específicos: número de DNI, número telefónico, el mail.

Luego de ese control, pasará a un espacio de espera, donde está sentada y respetando la distancia a otras personas. Allí será llamada para hacer la carga de los datos, corroborar los que dio en el ingreso. Una vez completado esta etapa, se aprueba la admisión.

La segunda etapa se basa en un interrogatorio, que de acuerdo a lo que responden, habilita o no la colocación de la vacuna. El paciente deberá dar información sobre su estado de salud. De tener algunas enfermedades que puedan poner el riego su estado actual, por la vacuna, no podrá recibirla.

«Son casos muy puntuales, no es para que se asusten. Por lo general las personas ya saben, porque su médico de cabecera les advirtió, que no pueden recibir la vacuna, y ya directamente no sacan un turno. Pero de presentarse la situación, la persona será informada sobre los motivos por los cuales no podría ser vacunada» detalló la doctora Adriana Escaño del Área Operativa Monteros del Siprosa.

Tercera etapa: espera para ingresar a los vacunatorios, estos son 5 y cuentan con todo lo necesario. La vacuna que se colocará tiene mayor tiempo de espera desde el momento que se la saca del estado de refrigeración hasta su colocación, a diferencia de la Sputnik V, que solo tenía un tiempo de media hora.

Una vez colocada la vacuna, el personal de enfermería explica al paciente las posibles reacciones que pueden suscitar en el cuerpo. «Cada persona reacciona diferente, así que a algunas personas puede generar algunos síntomas que a otras no» advirtió Escaño.

Etapa cuatro: La persona pasa a una sala donde harán la espera de 20 a 30 minutos, allí estará controlada por un médico y enfermeras, estás últimas tomarán los parámetros cada 10 minutos. Si todo está bien, pasado el tiempo requerido, pueden retirarse.

«El procedimiento no es rápido, por eso les pedimos a nuestros adultos mayores que tengan paciencia, porque pasarán por grupo y se debe completar todo el proceso» explicó la doctora.

Se recomienda asistir con ropa cómoda, suelta, puesto que la vacuna se coloca en el brazo, el barbijo, y todas las recomendaciones para mantener el distanciamiento social.

Acompañantes

Hay casos puntuales que requieren del acompañanto constante y de confianza para el adulto mayor. Dichos casos serán considerados. Sin embargo, no todos las personas podrán entrar con un acompañante. En la puerta se evaluará cada caso. Lo que se busca es evitar la aglomeración dentro del predio, ya que el espacio físico es limitado.

Adultos Mayores de las Comunas

El Secretario de Gobierno del Municipio, Francisco Serra (h) informó que ayer, se reunieron con los 12 Delegados Comunales del Departamento para agilizar la dinámica con las personas residentes en esas comunas. «Ellos se mostraron muy comprometidos con los adultos, con las inscripciones por internet, con aquellos que no sabía, y además trabajaran codo a codo con el municipio en estos días de vacunación.