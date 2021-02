En el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, presentó, este mièrcoles, el Plan de Regreso Seguro a las Escuelas.

El protocolo y el programa de retorno será presentado ante el Comité Operativo de Emergencia en los próximos días y se discutirá con el Frente Gremial Docente, supervisores y directivos del sistema educativo quienes podrán realizar sus aportes para mejorarlo. El ministro de Educación, explicó que “no se va a alterar el espíritu de lo que presentamos. Pero lo pueden enriquecer. Entendemos la vuelta de la presencialidad como la reafirmación de una nueva modalidad”, dijo.

Durante el encuentro, el titular de la cartera educativa comentó que el regreso a la presencialidad tuvo como período evaluativo los 1400 actos de colación presenciales desarrollados en el último mes de diciembre donde 56 mil estudiantes recibieron sus diplomas. Además, durante enero y febrero se llevaron adelante actividades lúdico pedagógicas de revinculación en 26 sedes fijas y en 50 lugares con itinerancia con un alcance de 36 mil estudiantes. “Esa experiencia fue exitosa porque se realizó con el estricto cumplimiento de protocolos y sin alterar el índice epidemiológico de la provincia. Trabajando sobre la base del cumplimiento de los protocolos podemos llevar adelante una presencialidad cuidada y segura”, señaló Lichtmajer al respecto.

A su vez, indicó que «el aprestamiento escolar se duplicó durante este año por motivos de dominio público. El esfuerzo que hay que hacer para poner las escuelas en condiciones es el doble. Muchas escuelas permanecieron cerradas y eso demanda inversión para volver a abrirlas», dijo Lichtmajer y explicó que se destinaron $60 millones para trabajos de pintura, soldadura, desmalezado, limpieza de tanques, electricidad, sanitarios y una inversión en Bioseguridad para cumplimiento de Protocolo COVID-19 de $27 millones. Con ese fondo las escuelas pueden contar con pulverizador, guantes reforzados, alcohol sanitizante, jabón líquido, lavandina y máscara de protección facial como elementos de seguridad.

Además se produjo la Incorporación de 251 cargos de personal auxiliar, que estarán a disposición de los establecimientos educativos. “El gobernador de la provincia ha firmado la designación de 251 cargos de personal auxiliar que estarán en el regreso a la presencialidad”.

En ese mismo sentido agregó: “Quiero agradecer al sistema educativo de la provincia por el enorme esfuerzo que hicieron el año pasado y que ponen en esta instancia. Los vamos a cuidar. También a las familias que ansían este momento. La gradualidad es responsabilidad. Quiero agradecer el apoyo del Gobierno Nacional en términos de la voluntad explícita de que la vuelta a la presencialidad. También al gobernador Juan Manzur; el vicegobernador, Osvaldo Jaldo y todo el gabinete. Debemos enfrentar este desafío colectivamente”. Los acuerdos surgen del Consejo Federal de Educación. Para ello, se construyeron indicadores y se actualizaron los protocolos en función de la realidad epidemiológica actual.

Logística de retorno

Con el regreso de las clases en los establecimientos escolares, 397 mil estudiantes de todos los niveles de la educación de gestión pública y privada podrán retomar la presencialidad. Además, los comedores escolares seguirán funcionando en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social con cocina en la escuela pero el retiro de viandas por parte de las familias.

Las actividades presenciales en las instituciones de gestión estatal y privada de Tucumán iniciarán de manera alternada, gradual y progresiva. Los estudiantes regresan con asistencia presencial y con actividades de no presencialidad. En las escuelas con matrícula igual o menor a 300 estudiantes se producirá el regreso de todos los niveles y años de escolaridad obligatoria, distribuidos por ciclos. La presencialidad será dos veces a la semana. Mientras que las escuelas con matrícula mayor a 300 estudiantes se distribuirán de la siguiente manera: en la primera semana asistirán el primer ciclo de primaria y secundaria (1°, 2° y 3°) e inicial (5 años). En la segunda semana será el turno del segundo ciclo de primaria, secundaria (4°, 5° y 6°) e inicial (4 años).

Cabe aclarar que la presencialidad será dos veces a la semana y que en la semana de educación no presencial, se programarán dos días de actividades artísticas, culturales y deportivas en espacios alternativos. “Prácticamente el 70 por ciento de las escuelas inician distribuidas por ciclo con una presencialidad dos veces por semana. En aquellas escuelas con una matrícula mayor se trabajará de manera alternada. Cuando no toca presencialidad, le vamos a sumar dos días de actividad para cubrir asignaturas especiales. Estas podrán desarrollarse en la escuela si tiene espacio suficiente para esa actividad o en clubes o lugares con esa facilidad”, señaló.

Asimismo, se realizarán capacitaciones previas brindadas por especialistas en epidemiología, en el marco del programa “Salud + Escuela = Mejor Futuro” destinadas a 38 mil y directivos, 60 equipos técnicos, 2000 vigías sanitarios y 3000 miembros del personal auxiliar. “Los vigías sanitarios serán los referentes COVID de cada escuela. Son los encargados de verificar el cumplimiento del protocolo en las escuelas y actuar frente a alguna situación que se pudiera presentar. Docentes y directivos en el inicio de las clases capacitarán sobre los cuidados a alumnos y alumnas que van a llegar a todas las familias”, comunicó.

Cronograma de retorno

Lichtmajer explicó que “a los docentes se les va a respetar la jornada laboral”. De igual manera comentó: “Puede combinar horas presenciales y no presenciales pero no sé multiplica”.

• Viernes 19/02: Jornada institucional (virtual) con supervisores y directivos escolares.

• Lunes 22/02: llamado presencial a directores, secretarios, asesores pedagógicos y personal auxiliar que no pertenecen a grupos de riesgo y que no hayan tramitado ante el SESOP el “Código preventivo Grupo de Riesgo”.

• Miércoles 24/02: docentes se reincorporan al trabajo. Solo de manera presencial a instancias de exámenes y al dictado de clases, si no pertenecen a grupos de riesgo y que no hayan tramitado ante el SESOP el “Código preventivo Grupo de Riesgo”.

• Miércoles 24/02: jornada institucional en las escuelas entre Directores y docentes.

• Jueves 25/02 al martes 02/03: Período de apoyo complementario para Nivel Primario y Secundario.

• Miércoles 03/03 al viernes 05/03: Exámenes para alumnos del Nivel Secundario con espacios curriculares pendientes de aprobación

• Lunes 01/03: Inicio de Ciclo Lectivo – Nivel Inicial y Primario.

• Lunes 08/03: Inicio de Ciclo Lectivo para Nivel Secundario.

Medidas sanitarias fundamentales

El funcionario solicitó la responsabilidad de toda la familia educativa. “Esperamos que se continúe en la tendencia actual del índice epidemiológico de manera que se pueda continuar. Si las condiciones se mantienen entrado el mes de abril vamos a ir intensificando”, dijo y agregó: “Lo que buscamos es ir creciendo en intensidad y nunca ir decreciendo pero no vamos a poner en riesgo a la educación”.

• Distanciamiento físico de 1.5 metros en las aulas.

• Distanciamiento físico de 2 metros en áreas de desplazamiento.

• Ventilación adecuada de las aulas y limpieza y desinfección regular de los edificios.

• Uso correcto del tapabocas.

• Higiene frecuente de manos. Alternancia entre educación presencial y no presencial. Articulación con equipos de salud para el monitoreo epidemiológico.

• Organización de ingreso y egreso a la escuela para evitar aglomeraciones.

• Priorización de la comunidad educativa en el transporte público



De la conferencia también participaron el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz; y autoridades educativas, entre ellos los secretarios de Estado de Bienestar Educativo, Marcelo Romero; de Gestión Educativa, Isabel Amate Pérez; de Gestión Administrativa, Esteban Medina; el director de Asistencia Técnica Pedagógica, José Luis González y el director de Despacho, Franco Venditti.