Los afiliados al Subsidio de Salud realizaron ayer la sexta protesta en las puertas del edificio de la sucursal Monteros. Exigen el cumplimiento de los servicios que están pagando.

El petitorio presentado hace un mes no tuvo aún respuesta. En el mismo se exhorta a la entidad a cumplir con los servicios que los afiliados pagan. «Hoy por hoy, se sigue pagando plus y nos dicen que nosotros tenemos que ir a denunciar, cuando ellos saben bien qué médicos hacen eso. Además no hay servicio de odontología, de psicología, y se supone que van incluidos en la prestación; los sanatorios cobran una exsorbitancia, como si fuéramos particulares, o sea que el Subsidio no está cubriendo nada» expresó uno de los voceros de los afiliados.

El jueves 18 se realizará una movilización por la ciudad, desde la horqueta hasta el edificio del Subsidio, pasando previamente por la plaza principal.