Desde la Unidad Respiratoria, Sueño y Ventilación No invasiva del hospital Padilla, están trabajando en un artículo que se publicará a nivel nacional por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria; mediante el cual se mostrarán los resultados regionales de cómo duermen y descansan verdaderamente los argentinos. Las patologías relacionadas al sueño y sus consecuencias.

“Una persona de 75 años de edad, pasa 25 años descansando, durmiendo. El sueño es muy importante para tener una buena calidad de vida y éste es uno de los lemas que ha optado la Asociación Mundial de Medicina del Sueño como así también la Asociación Argentina de Medicina del Sueño: tener en cuenta un sueño reparador para una mejor la calidad de vida”, comienza diciendo la jefa de la Unidad Respiratoria, Sueño y Ventilación No invasiva del hospital Padilla, doctora Mirta Azucena Coronel.

Y continúa: “En marzo, cuando comienza la primavera en los países del norte, se celebra el Día Mundial del Sueño. Todo el mundo se prepara para conmemorar esta fecha con diferentes equipos multidisciplinarios porque el sueño afecta nuestra vida desde distintos puntos. Si uno no tiene una buena calidad de sueño va a tener problemas diversos: cardiovasculares, síndromes metabólicos, diabetes, accidentes de tránsito, problemas laborales, porque la persona no descansa bien y no consigue entonces un sueño reparador”.

Todos los años desde el servicio realizan charlas para la comunidad en general para enseñar lo que es una buena higiene del sueño, tener una cierta cantidad de horas dormidas y una buena calidad del sueño. Pero también para los médicos, sobre todo para que tengan en cuenta que existen las patologías que están íntimamente relacionadas al mal descanso.

“Por ejemplo, ahora en el hospital tenemos un paciente de 23 años que hizo un ACV. Una de las alternativas que se está buscando en este paciente es si tiene apnea del sueño o no, porque tiene alteraciones en su cara y ronca. Estos ronquidos y esas pausas respiratorias lo llevan a que disminuya la oxigenación durante la noche y le produce los despertares a nivel cerebral; esos despertares a veces se producen hasta 700 veces por noche en algunos pacientes más severos”, resalta la médica.

En este contexto, los profesionales de la Unidad, invitan a los tucumanos a completar el siguiente cuestionario y así poder realizar el artículo con datos reales y fehacientes de cómo descansan los ciudadanos.Finalmente, la doctora Coronel adelante que para la semana del 13 al 19 de marzo, realizarán actividades informativas y de concientización sobre las patologías que pueden derivar de un mal dormir y cómo diagnosticar y tratar a tiempo esta situación.