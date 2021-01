Samir Assaf sale por un momento del Rally Virtual y se calzará el casco para correr en la provincia puntana para participar en el Rally Master, que se correrá entre el 30 y 31 de enero en la localidad de La Toma, San Luis.

«Tenía muchas ganas de correr y me parece que esta carrera es una muy buena oportunidad para volver. Este rally tiene un excelente nivel de autos y pilotos, el desafío es bueno. Voy con un auto que tendrá la atención del equipo Faisal, de Santiago del Estero», manifestó Samir al sitio MotorPlusTucumán.

La semana pasada el piloto monterizo realizó pruebas con su maquina, y comento que el auto va muy bien, además explicó, «hicimos unas pruebas, como para mover las manos y dejar el auto como a mí me gusta». No conozco mucho, solo vi algunos tramos por cámaras, que no es lo mismo que la realidad, por lo que hay que esperar a estar ahí para saber realmente cómo son los pisos».

Assaf correrá en la Clase A-1 con un VW-Gol y estará viajando a comienzo de semana hacía la provincia de San Luis.