La ANSES advierte a la población sobre la circulación masiva de mensajes de WhatsApp con información falsa sobre la tramitación de una supuesta “Tarjeta de Familia” que no existe.

Por esta razón, el organismo realizó en la semana la denuncia penal correspondiente ante el Juzgado Federal N° 2.

Asimismo, se aclara que no se necesitan gestores ni intermediarios de ninguna clase para la realización de trámites de beneficios creados por la emergencia sanitaria y que tampoco se implementó ningún tipo de comunicación telefónica al beneficiario, porque la ANSES no realiza llamados y no pide datos personales o bancarios por mail o por SMS.

«Teniendo en cuenta estos nuevos casos de fraude, les pedimos que al atender a los beneficiarios les recuerden que para realizar trámites en ANSES no se necesitan gestores ni intermediarios de ninguna clase y que tampoco se implementó ningún tipo de comunicación telefónica al beneficiario, porque la ANSES no realiza llamados y no pide datos personales o bancarios por mail o por SMS», dijo Jose Tripolloni a MONTERIZOS.

«Se recibe muchas denuncias por estafas, a través de llamadas o WhatsApp», además también comentó que a beneficiarios les hacen el cuento del tío.

Por último, aquellas personas que deseen realizar denuncias pueden ingresar a la web de ANSES www.anses.gob.ar/institucional/denuncias-y-reclamos y seguir los pasos que ahí figuran.