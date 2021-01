Este martes el Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor, César González advirtió que «los empresarios tienen plazo para pagar lo adeudado hasta el próximo jueves 21», de lo contrario se tomarán medidas de fuerza y se realizará un paro a partir de las 0 horas del viernes 22.

Por su parte AETAT que agrupa a los empresarios del transporte también anunció que si no reciben los subsidios, varias unidades no podrán salir a trabajar ya que no tienen dinero para los gastos mínimos de mantenimiento. Es decir que esas unidades quedarán fuera de servicio.

A los trabajadores se les debe el 70% del aguinaldo y el mes de diciembre. La semana pasada sólo se pudo pagar ocho mil pesos a modo de anticipo del medio aguinaldo. Los empresarios por ahora no recibieron ayuda nacional y provincial. (Los Primeros)