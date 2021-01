Miguel Martín, el humorista más conocido por uno de sus personajes «el Oficial Gordillo» reveló que tiene Covid-19. En un extenso mensaje, inusual en su estilo se refirió al virus, al cuidado, y reflexionó sobre la importancia de mantener todas las medidas de higiene. Si bien a cualquier persona le puede tocar, es fundamental no bajar la guardia.

El comunidad arranca así «Gente querida! Nunca pensé que me iba a tocar. Como la gran mayoría Tome todas las precauciones desde Marzo hasta hoy. Llevaba en mi mochila 3 tipos de alcohol (Gel , líquido y en spray) toallas desinfectantes y SIEMPRE el tapabocas puesto, hasta me ponía una máscara para ir a los viajes y concurrir a lugares públicos en todo este tiempo. Hasta hice tratamiento de Vitamina D y C. (Obsesivo y exagerado me decían mis amigos)»

Martín aclara «No asistí a reuniones sociales (solo familiares con distancia y sin saludar por mi trabajo. HACE 10 meses q NO abrazo a mi Vieja) y si alguien me vio en la calle y me pidió una foto o un video lo hicimos con tapabocas o con mucha distancia. A pesar que hice TODO lo que estuvo a mi alcance me TOCÓ, es más no tengo idea como pude haberme contagiado (le pasaba toallas desinfectantes con alcohol a los vasos, botellas de agua y cubiertos que no eran míos y al que se me acercaba le pedía distancia social siempre)».

En relación a su trabajo y giras detalló «Con respecto a mi viaje para trabajar en Córdoba, pedi todos los protocolos y precauciones que fueron debidamente respetadas por la producción del Teatro Luxor.

Traslado desde el aeropuerto al hotel en un auto con cortina de plástico y todo el mundo con tapabocas en su interior y hasta las ventanillas bajadas.

Ingrese al teatro directamente por cochera sin contacto con nadie.

Me dieron un Camarín aislado y Nadie podía ingresar solo 2 personas de mi equipo de Trabajo que están sin síntomas y con hisopado esperando resultados.

Mi espectáculo es unipersonal no tengo contacto con nadie estaban Todos los Técnicos con tapabocas todo el tiempo y el público también».

El estado de salud del humorista

Puntualmente sobre su estado el famaillense indicó «Hoy me encuentro en muy buen estado y con valores normales solo un poco cansado nada mas, esperemos seguir evolucionando así. Gracias a los que enviaron mensajes preocupándose».

«Este martes a la noche 12 de enero empecé con síntomas leves (poca tos, dolor leve de garganta y un poco de dolor de espaldas) siempre que vuelvo de funciones me pica un poco la garganta y por el viaje pensé que lo de la espalda era normal, el miércoles ya no tenía voz entonces hice una consulta por precaución, el jueves me hicieron el hisopado y hoy viernes ya me dieron el resultado positivo».

Más medidas a seguir de Martín son las siguientes, según él mismo reveló «Debo estar aislado 14 días desde el día de los síntomas o sea hasta el lunes 25 de enero, de esta manera si esta todo bien podré RETOMAR mis actividades recién el martes 26 de enero.»

En otro apartado aclaró «Por otra parte estoy aislado en un departamento diferente al de mi familia, ellos estan en otro hace varios días antes de conocer el resultado, fue ante el primer síntoma mío por precaución. Ellos gracias a Dios no presentan síntomas, siempre que volvi de viaje los salude desde lejos (sin besos) y me aísle por precaución.

Agenda

«Vamos a reprogramar y agregar fechas para toda la gente afectada. Lamento mucho y con gran desazón tener que suspender todas las fechas hasta el 26/01 tanto en Carlos Paz como en Tucumán. Si alguien saco la entradas deberá dirigirse al teatro o llamar al mismo para que le demos solución a cada uno de Ustedes (dejó los teléfonos al final de este texto) Otra vez mil disculpas por los inconvenientes que les pueda ocasionar.

Por consulta sobre las entradas

Teléfono del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán : 0381 421-4994 (de 10 a 20 hs)

Teléfonos del Teatro Luxor de Carlos Paz: (03541) 421647 (tener paciencia porque es el teléfono de reservas igualmente si tienen la posibilidad de acércarse a la boletería del Luxor tendrán solución rápida e inmediata)