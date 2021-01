En Concepción los arrebatos en la vía publica son una constante y María Luisa González, vecina del barrio San Martín lo vivió en carne propia.

El miércoles pasado y a plena luz del día, sufrió el ataque feroz de dos delincuentes que a caras descubiertas y armados la voltearon de su motocicleta 110cc, y la golpearon con un arma de fuego hasta robarle el rodado que deberá seguir pagando durante un año con una cuota mensual de 11 mil pesos.

“Yo circulaba con mi cuñada por la zona de la avenida cuando veo que se acercan dos sujetos en una moto tipo CG color negra , me pegan con algo (se cree una bujía atada a un hilo) y me chocan de atrás» declaró al sitio Bajo la Lupa.

«El de atrás se baja con un revólver cromado, me quiebra la nariz, me gatilló tres veces y me golpea en la cabeza con el arma. Mi cuñada gritaba que no me peguen y yo gritaba que se lleven la moto y que no me maten” contó entre lágrimas María.

Según testigos, que se acercaron a asistir a las mujeres, los sujetos se dieron a la fuga hacia la zona del barrio municipal de la ciudad sureña.

“Tengo información de quienes me atacaron, la policía y la justicia aún no pueden dar con ellos” cuenta María, quien afirmó que desde la fiscalía la llamaron el sábado para tomarle declaración vía telefónica.

Por último dijo; «hace seis meses asaltaron a mi hija en el barrio Sarmiento y le llevaron la moto».