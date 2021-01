Por gestiones del gobernador, Juan Manzur y del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, la Tarifa Social del servicio de energía eléctrica se reinstala para 170 mil medidores de usuarios tucumanos, por lo que el beneficio alcanza a 800 mil habitantes de la provincia.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, comentó que “por instrucciones precisas del Gobernador y del Vicegobernador, buscamos la forma de conseguir fondos suficientes para una Tarifa Social que tomará 170 mil medidores, lo que implica 800 mil habitantes de la provincia que no tendrán modificaciones en sus tarifas”.

El funcionario dijo que la medida “está basada en la Tarifa Social que tuvimos en algún momento pero el padrón se trabajó puntillosamente para que no queden afuera a quienes les corresponde y a su vez no beneficie a quienes no cumplan con los requisitos”.

Por último, sostuvo: “De esta manera la provincia está ocupándose de aquellos que tienen menores posibilidades de afrontar incrementos en la tarifa eléctrica”.

Tarifa Social

De acuerdo a un informe del Ente Único de Control y Regulación de Servicios Públicos de Tucumán se acordó con la concesionaria del servicio que la misma aportará hasta 800 millones de pesos de 01/01/21 a 31/12/21 para subsidiar a los usuarios en condiciones de vulnerabilidad.

Revisión Tarifaria Integral

Fernández también se refirió a la medida adoptada desde el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), que de acuerdo a la resolución N° 645/20 emitida el 28 de diciembre de 2020, concluyó el proceso de Revisión Tarifaria Integral con motivo del levantamiento de la suspensión establecida por la normativa.

El Ministro de Desarrollo Productivo dijo: “Hay un incremento en el costo de la energía, producto de la revisión tarifaria integral que está obligada a realizar la provincia en función del contrato de concesión. Esto da un valor del orden del 24%. Un aumento a partir del día siete de enero y, a la vez, habrá un aumento posterior que completa el total para el mes de abril del 2021”.

El proceso de revisión tarifaria permite planificar la prestación del servicio para los próximos cinco años, fijando las diferentes obligaciones de la prestadora y los recursos con los que podrá contar. Debe tenerse en cuenta que:



La tarifa eléctrica está suspendida desde diciembre de 2019.

Los valores de los costos reconocidos de la Concesionaria están fijados a junio de 2019, con variaciones macroeconómicas por todos conocidas y que afectan la prestación del servicio.

Cómo se instrumentarán los incrementos en las tarifas

Este incremento comprende desde junio de 2019 a noviembre de 2021 (30 meses). Por lo que en el 2021 no se planifican otros aumentos hasta el mes de noviembre.

-Tarifa promedio residencial mensual (sin impuestos):



Enero 2021: $1.302

Abril 2021: $1.446

– Tarifas máximas residenciales mensuales, incluye aproximadamente al 95% de los usuarios, sin impuestos.



Enero 2021: $3.289

Abril 2021: $3.709

– Tarifa promedio residencial con Tarifa Social



Enero 2021: $906

Abril 2021: $980

– Tarifa máxima con tarifa social, hasta el 95% de los usuarios, sin impuestos.



Enero 2021: $2.565

Abril 2021: $2.770

El Resto de las tarifas comerciales e industriales sufrirán un incremento cercano al promedio.

Régimen tarifario – Revisiones



Vigencia: 01/01/2021

Variación tarifa: 23.4% a partir 07/01/21 y 13,6% a partir 01/04/2021

Plan de Inversiones Obligatorio de Distribución

Se estableció un plan de inversiones obligatorio de 4.215 millones de pesos a valores constantes en moneda de diciembre de 2020: sólo inversiones técnicas para mejorar la calidad de servicio.

El total de la inversión comprometida por EDET es de 5.704 millones de pesos. La diferencia con el plan obligatorio son las demás inversiones que tiene que hacer EDET: medidores, vehículos, soft, entre otras.

Además, se desarrollará una propuesta de sustitución parcial o total de la generación de Tafí del Valle y de Amaicha del Valle por fuentes renovables de energía. El plan deberá contemplar la interconexión física de la localidad de Amaicha del Valle con Tafí de Valle.