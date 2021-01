La Federal cuenta con una “Superintendencia de Bienestar”, que tiene como misión garantizar la prestación de “servicios sociales y asistenciales” a efectivos y a sus familias. Pero esto no estaría funcionando en ninguna provincia del territorio nacional.

“En el sur de la provincia no tenemos cobertura en casi ningún establecimiento privado, ya sea en médicos clínicos o un especialista, esto se agrava aún más cuando ni siquiera te cubre un estudio, si te enfermas tenés que ir a un hospital público o pagar la consulta, cuando la obra social religiosamente te descuenta de tus haberes todos los meses”, señaló un efectivo al ser consultado por el sitio Bajo La Lupa.

“En mi caso en particular hace unos días estuve con unos problemas de salud, recurrí a una clínica para ser asistido y cuando me preguntaron por mi obra social y les dije que era “Superintendencia de Bienestar” me dijeron que debía pagar los $900 de consulta ya que estaba suspendida por falta de pago” detalló un integrante de la fuerza nacional.

“Mi esposa padece una enfermedad crónica y necesita todos los meses ser tratada y de igual manera tampoco consigue especialistas por la obra social, los medicamentos son otro gran problema ya que muchas veces tampoco las farmacias te quieren aceptar la obra social y en mi caso son medicamento de un costo elevado” afirmó.

“Quiero destacar que se hicieron muchos reclamos administrativos para obtener una solución y que ninguno próspero y tampoco te hacen lugar a los reembolsos si pagas de tu bolsillo, básicamente si pagas de tu bolsillo te tenés que olvidar de recuperar ese dinero y ni siquiera te podes cambiar de obra social por que la obra social de la policía federal mantiene a sus afiliados de alguna manera cautivo”, finalizó el efectivo.

Un efectivo murio por Covid-19 y la obra social nunca se hizo cargo

El pasado 28 de diciembre en la Delegación de Resistencia – Chaco, el cabo Gustavo Lencina, de 34 años, murió por coronavirus luego de estar casi una semana internado en un hospital público ante la falta de cobertura de la obra social de la fuerza policial.

Por su parte cansados de no tener respuesta el letrado y afiliado a la mutual, Roberto Barrera, realizó la presentación judicial ante el defensor del Pueblo de la Nación.

“Hemos recolectado datos de los colegios médicos, farmacéuticos, kinesiólogos y bioquímicos de varias provincias en el cual dan cuenta del corte de prestación por falta de pago”, aseguró Barrera a Realpolitik medio de La Plata.