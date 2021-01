La subdelegada comunal de Villa Quinteros, Valeria Barrionuevo, ha denunciado penalmente al delegado actual por violencia de género, acoso laboral y discriminación

«Nuestro lema era de renovación para el pueblo pero la cosa cambió en diciembre, poco tiempo después de las elecciones«, dijo Valeria. «Pasé de ser la persona que lo iba a ayudar a sacar el pueblo adelante, a estar sentada en una banca sin permitirme hacer más nada. Nunca se me permitió trabajar«, indicó al sitio Los Primeros.

Valeria sostiene que nunca tuvo acceso a nada. Sólo firmaba una planilla y se sentaba sin hacer nada.

«Sufrí, insultos, agresiones verbales, burlas. Comencé a pedir ayuda porque la situación no daba para más. Me amenazaron para que me vaya. No es la primera vez que pasa este tipo de situaciones«.

«Le pido al gobierno que tome cartas en el asunto. Estamos siendo perseguidos, escrachados. No es justo pasar por esto«.

Que dice la Ley sobre los Subdelegados Comunales

La Ley Provincial 7350 y sus modificaciones aprobado en diciembre de 2007, expresa que el subdelegado Comunal, solo ejercerá el cargo en los casos de muerte, destitución, renuncia, inhabilidad sobreviniente y todo otro supuesto que imposibilite en forma definitiva al titular para el ejercicio de sus funciones. En el 2020, este punto de la ley se usó por la lamentable perdida del Delegado Comunal de León Rouges, Mario Moreno, y en su lugar ingresó el subdelegado Pascual Robles.