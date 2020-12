A la ciudad de Monteros le tocaron 100 dosis de la vacuna Sputnik V, las cuales comenzaron a ser aplicadas ayer mismo en el Hospital Regional Gral. Lamadrid.

El protocolo indica que el personal de salud es el primer sector que debe recibir la cobertura y de manera voluntaria. En el caso de Monteros se colocaron en el trascurso de unas horas 60 vacunas al personal del hospital local. Las otras 40 dosis se colocarían en la jornada de este miércoles.

La directora de la entidad de salud pública, Dra. Adriana Piredda había expresado que el día de ayer fue una jornada de gran felicidad. Después de 9 meses combatiendo al virus en la primera línea, es decir expuestos de manera diaria al coronavirus, con el temor de todo el personal de contagiarse, de contagiar, y de que la muerte podría ser el desenlace final, la esperanza llegó a Monteros.

Se esperan novedades sobre la segunda partida de dosis que Argentina debe recibir en enero de 2021. La política de estado busca el record de vacunaciones en corto tiempo, para toda la población y de forma gratuita.

Reclamo desde el sector privado de salud

En reconocido médico monterizo, Enrique Racedo, manifestó que el sector privado de salud, no recibió ninguna partida.

Racedo fue uno de los integrantes del Comité de Crisis local, quien a lo largo de los meses de pandemia dio charlas y acompañó las medidas locales para combatir el virus.

Ayer, al iniciar la primera etapa de vacunación en la ciudad, el médico expresó en su cuenta de Facebook «El Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán, decidió NO vacunar en esta primera tanda a los Trabajadores de la Salud del Sector Privado, incluidos los que trabajamos en TERAPIAS INTENSIVAS, sector que trató al 50% de los enfermos de Covid de la provincia. Las vacunas se destinaron exclusivamente al Sector Público».

«No nos informaron nunca de la situación, no nos informaron si lo harían la semana que viene. En fin, NO tuvimos por parte de este Ministerio NINGUNA información oficial ni no oficial. NINGUNA».

«Los casos de trabajadores de nuestra institución que recibieron la primera dosis, es porque trabajan también en el sector público. El destrato es una forma de discriminación muy desagradable. Por lo tanto cuando seas atendido en un Sanatorio o Clínica de la provincia de Tucumán, quiero que sepas que quién te sigue tratando NO ha sido vacunado y te está atendiendo poniendo en riesgo su vida, como lo venimos haciendo desde el comienzo».

«Será que nuestras vidas tienen un valor menor ? Será que no merecemos ni la mínima información? Será que la esperanza de poder trabajar tranquilo tratando de curar al prójimo es un boludez que tan solo cupo en nuestra esperanza?» concluyó Racedo.