«Yo no quería que mi papá sea héroe, ni recordado por su ‘entrega’. Yo quería que siga siendo mi papá», escribió Delfina Amenábar en su muro de Facebook. La hija del médico Jesús María Amenábar recordó el fallecimiento del cirujano, quien había contraído covid-19 durante su trabajo.

«Ayer fue el día del médico. Me sentí muy incómoda y no me daba cuenta por qué. Escuché y leí cosas como ‘a los que ofrecieron su vida’, ‘a los guerreros de esta pandemia’, palabras como héroes, ángeles de la guarda, y muchos elogios más. De ninguna manera creo que el personal de la salud que murió a causa del covid-19 haya ofrecido su vida. Antes de ser héroes, eran madres, padres, esposos, hermanas e hijos», expresó.

Luego pidió «no romantizar la desidia» y aseguró que los profesionales de la salud «fueron abandonados hace mucho tiempo, en un país con una seguidilla de gobiernos que les soltaron la mano, y en el contexto de una pandemia mundial con un virus gravísimo, que no sólo empeoró todo, sino que también sacó a la luz años y años de desamparo estatal».

«Mi papá, antes de ser médico, era mi papá. Y está muerto. Y había denunciado varias veces lo desprotegidos que estaban los profesionales de la salud. Y a los funcionarios estatales no les importó. Y usaba dos barbijos. Se cuidaba muchísimo, y le preocupaba profundamente la situación actual. De ninguna manera ‘ofreció su vida’. Lo abandonaron. A él y a todos los que se murieron. Y siguen ignorando a los que están vivos y yendo a trabajar. Se aprovechan de su vocación porque saben que jamás abandonarían a sus pacientes», afirmó la joven.

También recordó que el gobernador Juan Manzur es médico y que fue ministro de Salud de la Argentina. «Pero parece que se olvidó de lo que eso implica. Los miembros del Poder Legislativo recibieron un traje de astronauta al principio de la pandemia. Y los médicos que hisopan y combaten el virus trabajaron todo el año con un camisolín de friselina, y máscaras y barbijos que en muchos casos tuvieron que pagar de su bolsillo. Están remando en el barro con cucharas de plástico. Literal. Yo no quería que mi papá sea héroe, ni recordado por su ‘entrega’. Yo quería que siga siendo mi papá», finalizó.

Fuente: La Gaceta