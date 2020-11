El humorista que es sensación en las redes sociales se puso serio para hablar sobre la muerte de Diego Maradona y contó una anecdota que involucra a un amigo suyo de Monteros.

Antes de comentar, expresó que es un momento triste para todos. » “Lloré el miércoles junto con mis hijos. Hasta mi esposa lloró, aunque nunca lo vio jugar. Ya nada volverá a ser igual porque él era único e inigualable”, destacó el humorista.

Al mismo tiempo, dijo «que si había un famoso al que quería conocer era al Diego». «Es un momento triste para todos». El mundo entero está llorando. Con la partida de Diego Maradona se murió la alegría que nos daba el fútbol. Por eso decidí no publicar chistes hasta el sábado. Voy a respetar el duelo nacional”.

En ese momento contó la anécdota que involucra a un monterizo. “Tengo un amigo, Maxi Vera, de Monteros, que una vez me muestra una camiseta rosa que decía Coca Cola y que había usado Maradona en ‘Ritmo de la Noche’. Diego se la había regalado a Emanuel Ortega, pero a Ema no le interesa el fútbol, y se la dio a Maxi. Le pedí de todas las maneras posibles que me la diera y no hubo caso. Y lo peor es que después se la robaron. ¿Cómo te van a robar una camiseta de Maradona?.

Por último dijo «e había dicho a mi representante que si nos llamaban en algún momento para actuar iba gratis. Y no pude”, se lamenta. Y larga otra anécdota: Yo la hubiera tenido dentro de cuatro cajas de seguridad. Así tengo la del Mecha Arce, guardada. Me quedé con mucha bronca”. “Tengo DVD de Diego en mi biblioteca. Justo la semana pasada había bajado una imagen de las piernas de Maradona para hacer una remera. Es todo muy triste”, reflexionó. “Agarré algunos de mis DVD y les mostré a mis hijos. Lo que mas les sorprendió fue las patadas que le daban, y yo trataba de explicarles que después por eso caminaba despacito”, relató a La Gaceta.