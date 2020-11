Trabajadores de la Municipalidad de Concepción denuncian que desde el ejecutivo están poniendo en planta transitoria o permanente a gente que responden políticamente al intendente Roberto Sanchez, según consigna el sitio Bajo La Lupa.

“Nos dejan de lado a nosotros que tenemos mayor antigüedad” denuncian los trabajadores, quienes agregan: “Son 15 personas que recibieron beneficio político, porque están cerca del intendente”.

“Somos cerca de 70 familias, somos trabajadores de recolección y cobramos 12 mil pesos, esta situación no da para más. Acá vamos a permanecer hasta que nos den planta permanente. Pedimos disculpas a la comunidad de Concepción pero no vamos a dejar que salgan los camiones, porque esta situación no da para más” confirman los manifestantes.

Por último, uno de ellos expresa: “Tengo 15 años trabajando acá, otros tiene 20 años, muchos venimos de gestiones anteriores y la verdad sentimos que esto es muy injusto”.