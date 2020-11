El programa que conducen Christian Carrizo (San Miguel de Tucumán) y Juan Manuel Albornoz (Monteros) por LV12 Radio Independencia fue declarado de interés cultural por el Ente Cultural de Tucumán.

El programa propone un recorrido por la historia de las radios, y no por casualidad, sino en un año tan especial para el medio de comunicación que cumple 100 años de la primera transmisión radial en Argentina.

Bajo la firma del Dr. Martín Luis Torres, presidente del Ente Cultural de Tucumán, quien manifestó su agrado por el programa, el documento expresa «que con este tipo de medidas se busca incentivar a todos aquellos que promuevan interés cultural en la comunidad, como es el caso de ‘Voces de Radio'».

El programa se trasmite todos los miércoles de 20 a 22 horas por LV12 Radio Independencia y se replica por las Radios Socioeducativas del Nivel Superior del Ministerio de Educación, una de ellas emplazadas en la comuna de Villa Quinteros: Radio Frecuencia IES, en la 97.7 del dial.

El programa basa su contenido en una investigación histórica de más de una década que inició el monterizo Juan Manuel Albornoz, quien comenzó el camino en los medios radiales desde su juventud en «Bajas Revoluciones» allá por 1990 en Radio Municipal de Monteros. Luego de estudiar Sonorización y Periodismo, fue operador de radio, musicalizador, editor, y actualmente es encargado de automatización en Radio Universidad y conductor junto con el Dr. Carrizo del programa Voces de Radio en LV 12.

«La investigación surgió a modo de homenaje a Plácido Paz y a las A.M., él siempre me decía siempre nos cuentan la historia de la radio de Buenos Aires, como si nosotros no tuviéramos una en Tucumán. En un primer momento con el material recopilado se iba a realizar un documental, pero por cuestiones económicas no pudimos avanzar y este año surgió la oportunidad con Christian, quien es Director Artístico de LV 12, de compartir con los tucumanos esa información a través de un programa radial» cuenta a MONTERIZOS, Albornoz.

«La historia de la radio está entrelazada a los hechos históricos de la provincia, del país y el mundo, y el aporte viene desde distintos puntos, no solo hubo acontecimientos importantes en la radiodifusión en San Miguel de Tucumán, sino también en Concepción y otras historias desconocidas para los tucumanos, es decir la otra cara de las radios y forma parte de esta historia».

Albornoz pasó horas y horas buscando material en el Archivo Histórico de la Provincia y del Archivo de La Gaceta, como también a personas y registrando millares de anécdotas, que fueron plasmadas en el libro que está redactando: «La historia borrada (Historia de las radios tucumanas)»; la investigación también continúa, en su anhelo el monterizo reconoce «ojalá otras personas, los más jóvenes se animen a buscar en sus lugares las voces de quienes iniciaron o formaron parte del sueño radial, en Monteros se cuenta con una larga historia recorrida, que forma parte de la comunidad».