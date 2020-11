Visitar a una madre que vive en otra provincia. Viajar para ver a un familiar que está enfermo. Salir de la frontera provincial por razones personales es cada vez más frecuente en las últimas semanas para muchos tucumanos que así lo requieren. Pero así como tienen que salir también deben regresar después. La situación de marzo a la fecha cambió bastante. Las firmes restricciones de aquel momento no son las mismas ahora en noviembre.

La realidad muestra que cada vez hay más demanda de tucumanos que requieren volver a la provincia por razones de salud de familiares. Por día se gestionan entre 30 y 50 «solicitudes de ingreso por razones de fuerza mayor». Así lo detallaron a LAGACETA.com desde la Casa de Gobierno. Sin embargo, estos pedidos no incluyen a quienes llegan por vuelos de línea ni a los camiones que ingresan a Tucumán.

Este nuevo escenario obliga a muchos interesados en salir de Tucumán o en regresar a preguntarse cuáles son los trámites que deben realizar para obtener el permiso oficial.

¿Quiénes pueden ingresar?

El Comité Operativo de Emergencias (COE) anunció que «todos podrán ingresar, pero cada caso particular será evaluado por el comité y se les dará prioridad a quienes atraviesen una situación ineludible».

¿Dónde se hace el trámite?

El permiso que puede tramitarse en este LINK

Esta decisión busca llevar un estricto control para tener pleno conocimiento de cuántas personas vienen, en qué tipo de vehículo, desde dónde, cuándo llegarán, entre otros detalles, según explicaron las autoridades del COE.

¿Hay un horario de ingreso?

Sí. La entrada puede hacerse únicamente por los únicos puntos de acceso habilitados en rutas nacionales, únicamente entre las 8 y las 22 horas.

¿Qué documentación se debe presentar?

Hay que tener a mano el informe de PCR Covid-19 negativo, realizado dentro de las 48 horas previas a la fecha de ingreso a Tucumán, a cargo del solicitante.

Además se debe presentar la autorización de circulación emitida conforme el artículo 6° del Decreto 297/2020 y la Resolución conjunta Ministerio del Interior y Ministerio de Transporte N° 3/2020, que se enviará a la dirección de correo electrónico del solicitante.

También se requiere presentar el permiso de ingreso emitido por el Comité Operativo de Emergencias (COE) con la firma autorizada, que se enviará a la dirección de correo electrónico del solicitante. Presentar la documentación obligatoria que respalda el motivo por el que se otorga el permiso, a cargo del solicitante.

¿Quiénes pueden pedir el permiso oficial?

Solo se autorizan los certificados a situaciones de fuerza mayor para que una persona regrese. Ese trámite es obligatorio porque gracias a ese control la provincia viene teniendo resultados favorables.

¿Qué pasa si llega después de hora?

Las personas deben conocer que si llegan después de las 22 al puesto fronterizo no podrán ingresar, por cuestiones logísticas; no se pueden mover equipos de Policías y médicos para acompañarlos porque hay 100 kilómetros entre los puestos fronterizos y la terminal de ómnibus donde serán sometidos al control médico correspondiente.

¿Hay que hacer cuarentena al entrar a Tucumán?

No. La cuarentena obligatoria de 14 días en hotel o albergue autorizado por el Siprosa no rige en la provincia.

¿Si viaja en avión hace falta el PCR?

No se requiere examen PCR. Por eso se firma una declaración jurada para quienes ingresan en un vuelo de línea a Tucumán.

¿Necesita permisos para salir de Tucumán?

No. En caso de viajar a otro destino, solo deberá tramitar los permisos que requieran las provincias a dónde se dirige.

Los protocolos del transporte y los requisitos para ingresar a cada provincia son diferentes. Los lineamientos generales son del Ministerio de Salud de la Nación y los requisitos se articulan con los gobiernos provinciales.

También la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) son los organismos competentes que verifican el cumplimiento de los protocolos.

En lo que hace a las provincias, la situación es la siguiente:

* Chaco: solicita que los vuelos hacia esa provincia lleguen desde el 25 de octubre y se requiere que quien quiera hacer uso de tal opción obtenga el permiso provincial propuesto en el programa denominado «Volver a Casa» ingresando a la página https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login.

* Chubut: presta conformidad y no informa de requisitos.

* Córdoba: presta conformidad para que los servicios de transporte, aéreo y terrestre, ingresen al territorio provincial con la aplicación Cuidar.

* Corrientes: los pasajeros deberán solicitar el permiso de ingreso a la provincia de Corrientes con un trámite online a través del sitio https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos

* Jujuy: los pasajeros deben contar la APP Cuidar y los no residentes en la provincia deben poseer obra social que tenga prestación en el territorio, caso contrario deben contratar un seguro de viajero.

* La Rioja: presta conformidad para reanudar los servicios aéreos, pero se realizará control médico obligatorio en el Aeropuerto al momento de la llegada. Se exigirá al ingreso un certificado de PCR o Test rápido de antígenos con resultado negativo menor a 72 horas.

* Mendoza: presta conformidad.- Misiones: se requiere certificado de covid-19 negativo menor a 48 horas. En caso de no contar con el mismo, se deberá realizar el Test rápido de covid-19 o PCR a costo del viajero.

* Neuquén: Vuelos restringidos a pasajeros de actividades esenciales; personas en tratamiento médico o repatriados con domicilio en la Provincia que tengan como destino final alguna de las 7 (siete) localidades que registran transmisión comunitaria de covid-19 en el territorio.

* Río Negro: informa que los pasajeros deberán presentar Certificado covid-19 negativo realizado con un máximo de 48 horas de antelación a los traslados.

* Salta: certificado de PCR negativo, descargar la APP «Salta covid» y contar con el Certificado de ingreso del «Registro Único de Ingreso a Salta – RUIS» obtenido a través de la web covid19.salta.gob.ar.

* San Juan: se requiere el certificado de PCR negativo menor a 72 horas, exceptuando los menores de 6 años, que no están obligados a presentar dicho certificado.

* San Luis: se presta conformidad para personal esencial y viajeros por razones de salud.

* Santa Cruz: sujeto a la autorización de cada COE local de la capacidad de garantizar el control y el aislamiento de 14 días en hotel o dispositivo de aislamiento determinado a tal fin.

* Santiago del Estero: se presta conformidad para aquellas personas que se encuentren habilitadas por el art. 11 del DNU N° 792/20.

* Tierra del Fuego: se permite el ingreso de pasajeros residentes en la provincia o a aquellas personas no residentes que cuenten con la autorización correspondiente del COE y que todos los pasajeros que se hayan realizado el test de PCR hasta 72 horas antes del vuelo.

Fuente: La Gaceta