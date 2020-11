Sofía (nombre ficticio) tiene 29 años, estuvo estos días con dolor de cabeza, se mantenía aislada de su familia porque había estado en contacto con una persona que había dado positivo, entonces y frente a ambas situaciones resolvió asistir hoy al Parque 28 de Agosto para consultar a los médicos que estarían allí haciendo la Búsqueda de Activos Sintomáticos.

Al llegar al lugar, con su barbijo puesto observó el movimiento, a unas 10 personas paradas y otras varias sentadas. Consultó a aquellas personas que estaban paradas a un costado, haciendo una fila, quienes le informaron que debía quedarse allí y que luego de responder a unas preguntas que hacían los agentes sanitarios, debía sentarse y esperar a que alguno de los médicos la llamara.

Situaciones mientras Sofía esperaba parada:

Observó que todo el personal de salud permanecía con la indumentaria completa de protección.

Cuatro personas se encargaban de entrevistar a quienes hacía la fila, el tiempo de demora del cuestionario variaba mucho, ya que con algunas personas solo estaban unos 3 o 4 minutos y les indicaban que se sentaran, pero con otras personas llegaron a estar hasta 15 o 20 minutos, se advertía que los agentes sanitarios respondían las dudas que el potencial paciente realizaba.

Varias personas, en su mayoría adultos mayores, se quejaban bastante por la demora, de permanecer parados. Que para alguien más joven no significaba un cansancio.

Muchas personas no mantenían distancia entre los otros posibles casos positivos.

No todas las personas, aún sabiendo que tanto ella como los demás eran potenciales infectados, no tenían sus barbijos bien puestos, razón por la cual viarias veces Sofía solicitó a quienes la hablaban para preguntar algo, tal como lo había hecho ella al llegar, que se colocaran bien el barbijo. Gestos que recibió y recibían en general aquellas personas que pedían distancia o colocación correcta de barbijos: ojos en blanco, «no es para tanto», «si no me acerco no escucho», «me bajo el barbijo para hablar, sino no se me entienden».

Finalmente Sofía tuvo su momento de ser interrogada, y a cierta distancia del personal de salud. Las preguntas principales eran: ¿qué sentís? ¿desde cuándo? Luego datos personales. Sofía explicó que tenía dolores desde hace tres días y que había estado días antes con una persona, que luego le comunicó que tras hacerse el hisopado, era positiva de Covid-19.

Pasado el interrogatorio pudo sentarse. Para realizar el test rápido o PCR (hisopado que estará unas 48 horas después) cada persona que había sido registrada e interrogada previamente era llamada por el médico que tomaba la muestra. Esperó un poco más de 30 minutos, hasta que fue llamada.

El médico indicó a Sofía que se sentara en una silla, que mirase hacia el frente y respirará, entonces el hisopo ingresa a la nariz. Sofía se tensionó, el médico advirtió que por eso le dolería más, la habló con paciencia, le dijo que debía tranquilizarse, así no le haría daño, entonces el hisopo ingresó en el otro orificio nasal. ¿Duele? Sí. Pero no a todos. La recomendación del médico era acertada, si el paciente relaja los músculos, no duele.

Sofía volvió a sentarse, le dijeron que la volverían a llamar cuando estuviera el resultado del test rápido, que a ella le hicieron. Las tomas de muestras se suspendían, puesto que los mismo médicos que las realizan, también se encargaban de dar los resultados a cada paciente y a cierta distancia del resto.

Luego de unos 30 minutos más de espera, a Sofía la llamó el médico, le dijo que se pusiera delante de él dándole la espalda y él estiró el reactivo, ubicándolo frente a los ojos de Sofía y le mostró el resultado: una rayita (negativo) dos rayitas (positivo). El médico tras explicarle, le dijo: ¿ves que dio negativo? Sofía respiró aliviada. Tuvo que esperar unos 15 minutos más para que le explicaran que debía hacer: mantenerse igual en casa, asegurar el aislamiento, y cumplir con las medidas sanitarias: uso de barbijo y lavado permanente de manos y desinfección.

Aquellos pacientes que daban positivo, eran convocados por otra doctora, la cual explicaba de forma detalla el procedimiento a seguir, tanto por el paciente como de la familia, en el caso de convivir con otras personas: aislarse en una habitación, separar elementos para comer y de higiene, y si hay uso compartido de baño, se debe desinfectar cada vez que el paciente sale de usarlo.

Además, los pacientes que dieron positivo eran informados sobre el kit de medicamentos que se les ofrecía de manera gratuita, qué contenía la bolsita y cómo debía ser suministrada.

El personal de salud hizo este procedimiento con cada persona que asistió. Sofía destacó la atención, la paciencia del personal sanitario, que cumplió el protocolo y que repetía a los asistentes que cumplieran la distancia entre ellos. Hay circulación comunitaria del virus, es la comunidad la que debe tomar las medidas de seguridad, «pero a 9 meses de pandemia algunos vecinos de Monteros, ni estando con un infectado al lado, toman conciencia del riesgo. La empatía y la comprensión son fundamentales» reflexionó Sofía, quien accedió a detallar todos los hechos para esta crónica.