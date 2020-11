René volvía de la cochera cuando llegó a la esquina de Florida y Las Heras, en el corazón de Villa Alem, donde hay un miniservice. Venía apurando el paso para volver a su casa cuando de repente le pasó un adolescente corriendo al lado: “Era un changuito de 15 años, pensaba que volviendo contento de comprar, hasta que empiezan a gritarme: ‘¡Cómo no lo has agarrado!’”

El joven de 15 años, junto a un varón mayor de edad, habían entrado a robar hace unos minutos al miniservice de la esquina: “El changuito sale corriendo por la Florida y dobla en Las Heras y el otro por la Congreso hacia el norte y dobla por La Plata. El dueño del miniservice agarra la traffic y sale a buscarlo hasta que lo encuentran en la Florida y Las Heras”.

El testigo del hecho abrió los ojos cuando vio lo que sucedió a continuación: “Llamaron al 911, al destacamento en la Independencia y 9 de Julio, pero pasaron 40 minutos y nada, ni un policía, nada. Entonces la gente que circulaba, paraba y empezaron a los gritos: ‘¡Atalo! ¡Que no se escape! ¡Atalo con una piola!’, ‘¡Reventalo!’”

“La mayoría eran mujeres, cansadas de que las roben. De hecho, en el miniservice le habían robado a una madre que estaba haciendo las compras con su hijo, un chiquito de 4 años. Le sacaron la billetera con algo de plata y el celular. Al changuito se le iban cayendo las monedas cuando se fue corriendo”, relata René.

“Al otro, en cambio, cuando lo agarraron, le han empezado a pegar: querían quebrarle los brazos, los dedos, le han sacado la ropa, lo han dejado en calzoncillo, y lo han estado azotando con una soga. Después lo ataron al poste hasta que llegó finalmente la Policía. Eran dos mujeres en moto: ‘Permiso, permiso’, pidieron y le pusieron las esposas contra la pared hasta que se lo llevaron”

“Villa Alem siempre ha sido un 50 y 50 en cuestión de inseguridad. Estamos rodeados de lugares más peligrosos que siempre andan queriendo robar. Hace muchos años que vivo acá y es la segunda vez que veo que pasa. A mí nunca me robaron, por ejemplo. Pero es la primera vez que veo que la gente le haga esto a un ladrón. No sé sinceramente si tendrá que ver lo que vimos en el caso Abigail, no lo creo. Pero son tiempos complicados. Y la gente está harta”.

