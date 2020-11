“Cuando usamos el barbijo, hay que tener en cuenta qué sucede con las cremas o maquillaje que solemos ponernos. El tapabocas produce mucho calor en la zona e incluso en este tiempo de cuarentena vi cómo se incrementaron las lesiones en la cara de tipo rosácea. En el caso de las emulsiones para el rostro entonces, no aconsejable usarlas cuando vamos a salir. Lo ideal es usar las cremas (ya sea anti-age o para hidratar la piel) durante la noche, cuando nos vamos a dormir. Dejar que la crema actúe mientras descansamos”, explica la referente.

Respecto al maquillaje, aclara que no habría problema de usar siempre y cuando los productos no sean grasosos. “Debemos recordar que la piel está tapada muchas horas del día, por lo cual considero que lo ideal sería no obstruir con cremas o maquillajes oleosos. Ahora bien, cuando me saco el barbijo porque las condiciones están dadas, se puede limpiar la cara como hacíamos habitualmente, con cremas, geles o toallitas dependiendo cada tipo de piel (seca, normal, mixta). Hay que higienizar el rostro como siempre”, sostiene la especialista.

Ante un brote de rosácea o granitos, recomienda consultar cuanto antes con el médico dermatólogo, para ser diagnosticado y comenzar un tratamiento adecuado. Se debe evitar el uso de cremas con corticoide ya que, advierte la profesional, esto es totalmente nocivo y puede desencadenar en cuadros de rosácea.

Por otra parte, es fundamental también el lavado frecuente del barbijo. Éste puede realizarse con jabones neutros y debe estar bien enjuagado. Higienizar una vez por día el barbijo es suficiente (utilizar jabón en pan).

“El barbijo debe tapar completamente la nariz, la boca y el mentón. No tocar la parte exterior del barbijo porque es donde estaría la mayor cantidad de virus. Hay que acostumbrarnos a colocar y sacar el barbijo siempre desde los costados, no tocar la parte del frente; y usarlo en el momento que corresponde. Por ejemplo, no es necesario llevar puesto el tapabocas cuando uno va solo en el auto; éste se debe usar cuando estoy con otras personas”, enfatiza la doctora.

Finalmente, comenta que desde el servicio de Dermatología están atendiendo a pacientes por telemedicina. Los interesados pueden gestionar su turno llamando a Salud Escucha (0800-4444-999) o desde la app TucSalud.