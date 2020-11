El jefe comunal reflexionó sobre la Justicia Federal como una justicia que, a veces, “deja mucha tela para cortar”.

También pidió recordar que el ex presidente “fue responsable de la venta de armas a Croacia y Ecuador”. “Espero que con el paso del tiempo no se dejen cosas en el olvido. No podemos perder la memoria”, insistió.

A través de un decreto firmado por el intendente Marcos Ferrer, Carlos Menem fue declarado por la Municipalidad como persona no grata, según anunció en una ceremonia para recordar los tristes sucesos del viernes 3 de noviembre de 1995.

El decreto prohíbe que en el futuro ningún espacio público o calle de esa ciudad pueda llevar el nombre de Menem, además de no erigirse ningún monumento en su memoria.

A 25 años de la explosión, los actos continuarán en Río Tercero durante la tarde, y a lo largo de todo el mes habrá recordatorios a las víctimas y a la población.