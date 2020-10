Conocer detalles de la vida de Jimena Barón últimamente es todo un reto. Luego de distanciarse del papá de su hijo, Daniel Osvaldo, y acercarse a El Tucu López, la cantante se mantuvo alejada de los medios. Sin embargo, el actor habló por fin del vínculo que los une a ambos.

«Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida», dijo López, al ser consultado sobre la pareja en Implacables.

Luego, desacostumbrado a estar rodeado de cámaras y micrófonos, contestó respecto a la nueva exposición: «Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto».

Finalmente, cuando el cronista le mencionó que salen al aire libre por la pandemia, Tucu contestó: «Sí, salimos a tomar algo, hablar de la vida y compartir un momento. Pero estoy bien». /HaceInstantes.