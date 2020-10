«Estamos agotados, sin crédito y endeudados hasta la coronilla«. Así definió Jorge Berreta, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), la situación de los empresarios de transporte tucumanos, cuando se cumplen 15 días desde que los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) iniciaron un paro de colectivos por tiempo indeterminado por atrasos salariales.

«La actividad hoy tiene en desmedro el 80% de sus ingresos en el corte del boleto, que los repuestos y los insumos básicos aumentaron el 40%, que se ha pagado el 100% de los salarios al 100% de los trabajadores, que nunca ha recibido ATP como la mayoría de las pymes, que es un servicio público regulado, por lo tanto, los ingresos los dispone el Estado», afirmó Berreta en un comunicado difundido por Aetat.

El vicepresidente de la asociación de empresarios de transporte aseguró que desde su lugar «se ha hecho todo el esfuerzo y se han tomado todos los créditos posibles para cumplir con nuestro objetivo y cuidar la fuente de trabajo del usuario», y que «hemos adquirido un endeudamiento exponencial, superior a lo que podía tomar».

«No está en nuestras manos resolver el problema«, subrayó, y calificó de «infructíferas» las gestiones que se hicieron en la Nación, «ya que se sigue discriminando al usuario y a las pymes del interior». «Si bien se está por acreditar el subsidio nacional de agosto en estos días a la provincia, esto no alcanza para saldar la planilla salarial de septiembre y las obligaciones básicas operativas», remarcó. De acuerdo al proyecto de Presupuesto 2021, Nación otorgaría mayores subsidios al transporte público en el interior en el próximo ejercicio.

Berrera afirmó que «en este intento de salvar la actividad, hemos anticipado valores a varias empresas, del subsidio que aún no se percibió, para poder saldar los sueldos de agosto a nuestros trabajadores». Además, señaló que muchas empresas que expresado estar complicadas para reiniciar la actividad una vez que se levante la medida de fuerza.

«Necesitamos políticas de Estado, como ha sucedido en otras jurisdicciones. Por ejemplo, Entre Ríos levantó un paro eterno con el apoyo del gobierno provincial y municipal; Córdoba equiparó el subsidio nacional, entre lo que aporta la municipalidad y la provincia; San Juan nunca tuvo problemas porque recibe más subsidio provincial que el subsidio nacional», reclamó. Desde Aetat recordaron que se han solicitado audiencias ante el gobernador Juan Manzur y el intendente Germán Alfaro.

Berreta insistió en que «no todas las empresas van a poder volver, porque algunas empresas deben algún saldo de agosto y septiembre completo» y advirtió que «venimos trabajando hace 7 meses con el 20% de los ingresos pre-pandemia, entonces, es imposible seguir adelante en estas condiciones».

«Los fondos de Nación son insuficientes a estas alturas. No alcanzaría porque el endeudamiento en pos de brindar el servicio, cumplir un objetivo de las empresas, mantener una fuente de trabajo y cuidar nuestras pymes, nos llevó a un endeudamiento», sentenció.

El vocero de los empresarios lamentó que «a veces sentimos que las explicaciones no son escuchadas, que las carpetas no son abiertas, que los estudios de costo no son contemplados, pero bueno, hemos agotado todas las gestiones ante Nación. Nosotros ya entendemos que necesitamos sentarnos con el Ejecutivo y si es necesario con el legislativo municipal y provincial y buscar una solución porque también son responsables del transporte público».

“No estamos hablando de rentabilidad ni de pagar las deudas atrasadas. Simplemente de la sustentabilidad de un servicio público regularizado en estos meses que quedan del año, porque salir (de esta situación) para que a los 5 días o a la semana tengamos otro paro es una falta de respeto hacia todos«, remarcó, y concluyó sosteniendo que «nos tenemos que poner de acuerdo los poderes concedentes, el gremio de UTA y los empresarios, porque solos desde nuestro lugar no tiene solución sustentable».

Los días de paro y los subsidios en Tucumán

Nuestra provincia cumple este miércoles 15 días seguidos sin servicio de transporte a partir de una medida de fuerza de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por atrasos salariales de más de dos meses.

Los empresarios tucumanos aguardan el pago de dos partidas de subsidios nacionales por $153 millones cada una para saldar deudas que ascienden hasta los $210 millones con los trabajadores.

En pasado 7 de octubre, el secretario de Transporte y Seguridad Vial de la Provincia, Benjamín Nieva, confirmó que los subsidios provinciales al transporte público «son alrededor de $81 millones para auxiliar a la actividad».

En más de una ocasión, la Provincia ha adelantado partidas a los empresarios para el pago de salarios, pero estos acusan que las mismas ni las de Nación hoy atrasadas, alcanzan para hacer frente a las planillas salariales y garantizar el mantenimiento de las unidades y prestación del servicio.

UTA escrachó a las empresas morosas

La semana pasada, a través de un comunicado, la seccional Tucumán de UTA hizo públicas las deudas de tres empresas con los trabajadores.

«Informamos la deuda que mantienen con los trabajadores las empresas que se detalla a continuación», informó UTA en una misiva firmada por el secretario general de la seccional Tucumán, César González, y la Junta Ejecutiva de UTA Tucumán.

Se detalla que la Empresa Transportadora Villalba les adeuda a 49 choferes a cuenta del mes de agosto $30.000 con un saldo aproximado de $20.000.

La Empresa Tucumán Santiago les debe a 20 choferes a cuenta del mes de agosto $30.000 con un saldo aproximado de $20.000.

Para finalizar, se indicó que la Empresa Rayo Bus y Libertad UTE les debe a 116 choferes a cuenta del mes de agosto $35.000 con un saldo aproximado de $15.000.