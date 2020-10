La circulación viral comunitaria, la cantidad de casos diarios, el numero de testeos, los asintomáticos, la disponibilidad de camas del sistema sanitario, los respiradores, el personal sanitario que pide la sociedad cuidarse de un virus, todo esto forma parte del día de los tucumanos. Eso lo sabe el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, quien pone sobre la mesa las cifras de esta pandemia por COVID-19 para llevar mas claridad y pedir, una vez más, a los comprovincianos respeto por las medidas de bioseguridad.

“Nosotros estimamos que cada mil pacientes con Covid-19, al menos el doble es lo que tenemos en realidad porque hay pacientes que no consultan, tienen pocos síntomas, son contactos estrechos y reciben el tratamiento o recomendaciones sin hacer el testeo”, explica el profesional y cuenta que entre el sistema público y el privado alanzan un promedio de 2 mil testeos diarios, “el viernes llegamos la cifra histórica de 3 mil”.

Son precisamente los números, asegura Medina Ruiz, los que llevan a las autoridades a estimar que el “pico” de la curva está cerca y “lo pensamos porque hay una estabilización. Aumentamos el testeo y no aumentó en la misma proporción la cantidad de positividad”, explicó.

De todas maneras, el funcionario analizó el comportamiento de la sociedad, donde asegura que si bien hay mucha gente que cumple con las medidas de seguridad, “nos duele la gente que no se cuida, que no usa barbijo, que hace reuniones que no están permitidas”, e hizo hincapié en quienes ya tuvieron la enfermedad: “Tienen que seguir cuidándose de la misma manera, porque no tenemos certezas que todas las personas tengan anticuerpos”.

En ese contexto, el funcionario es implacable: “Nada esta garantizado”, y explica que no todos los que transitaron la enfermedad quedan con inmunidad, “tampoco podemos saber cuanto durará la inmunidad en aquellos que sí la generaron”.

El funcionario aseguró que “nadie sabe a quién le puede tocar un cuadro grave. Acá no es porque sea joven, haga pesas, vaya al gimnasio, no me sienta mal, no corro riesgo de tener una enfermedad grave. En situaciones críticas de salud, si no nos ponemos todos juntos y pensamos en el otro, estamos mal”.

Hospitales y personal

“La ocupación de recursos en el área crítica del sector público es del 70 por ciento, a veces es más, a veces es menos”, y ejemplifica Medina Ruiz; “En una noche podemos tener 20 o 30 internados a las terapias intermedias o intensivas, son compensados y de pronto pueden bajar, porque bajan de complejidad y son trasladados o fallecen”.

De todas maneras, advierte el funcionario, “tenemos preparado todo para el peor de los escenarios, que es tener muchísima gente enferma en el mismo momento”. Los hospitales modulares, cuentan hoy con una capacidad de más de 600 camas, la mitad con oxígeno y “no tenemos ocupado más del 10 o 20 por ciento. En este escenario, un paciente crítico podrá ser asistido en estos hospitales, por lo que a nadie le faltaría cama y oxígeno”, especifica.

“En la situación que está Tucumán por la densidad poblacional, la cantidad de casos y el mal comportamiento de parte de la sociedad tendríamos que estar mucho peor, pero por compensación tenemos un Sistema de Salud que viene soportando mucho trabajo de manera excelente y con toda la estructura que se preparó”, allí, Medina Ruiz detalla que desde febrero se comenzaron a comparar respiradores. “Tenemos más de 350 respiradores en el sector público, sin contar los que hay las terapias pediátricas y neonatales”.

“Si de pronto tenemos una mala conducta general, hacemos protestas, un día de la madre descontrolado, partidos de futbol y reuniones, en menos en 7-14 días tendremos mucha gente enferma y todo tiene límite en cuanto a estructura y recursos humanos”, advierte el profesional.