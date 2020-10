El video que parece un chiste pero lamentablemente no lo es muestra cómo se aumenta el riesgo de propagación del virus con este tipo de acciones. El vendedor pareciera no estar al tanto de la pandemia.



El joven acudió a la marcha que se desarrolló en el centro de La Plata (Buenos Aires), tal como lo publican los colegas de 0221.com.ar para hacerse unos cuantos pesos vendiendo cornetas de Argentina. Eso sí, como no quería reclamos se tomó el trabajo de probarlas una por una.

La escena es insólita porque precisamente el coronavirus se contagia de esta manera, con este contacto estrecho, en este caso con la saliva. El uso del barbijo es para bloquear esta vía de contagio.

En el video, que inmediatamente tras ser publicado se hizo viral, se observa a una pareja que se lleva una de estas cornetas con los colores argentinos, por supuesto haciéndola sonar.

Una marcha pacífica respetando todos los protocolos.



Los protocolos: pic.twitter.com/cqQBvYmsEw — MarceOzz (@MarceOzz) October 14, 2020

Fuente: Telefe Noticias