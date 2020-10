En el Día del Respeto por la Diversidad Cultural la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar se adhiere al reclamo nacional de más de 90 Comunidades Indígenas y organizaciones jurídicas de comunidades frente a la crisis sociopolítica, psicológica, económica que están sufriendo.

A pesar que se reconocen sus derechos elementales en la Constitución Nacional, en las provinciales y adheridos a los convenios internacionales desde hace casi más de 30 años, aún hoy no se ha avanzado operativamente para lograr el pleno reconocimiento de todos sus derechos.

En este 12 de octubre de 2020 las Comunidades Indígenas del estado argentino emitieron una declaración, » Que nos encontramos en un grave estado de emergencia y/o crisis en nuestros propios Territorios, nuestras Comunidades Indígenas y su Organización Jurídica de Representación Indígena; los denominados Recursos Naturales y Medio Ambiente en nuestros territorios; el Buen Vivir indígena en cuanto a Desarrollo Económico, la expresión de la Cultura Indígena en cuanto a Vivienda; la Educación como factor de Afirmación Cultural Identitaria Indígena; el concepto indígena de Salud en las Comunidades, la cuestión Política y Emocional, la crisis psicosocial y sanitaria, entre los más destacables».

Ocho puntos de la Declaración

1°.-Dada la situación emergente, en que SOBREVIVEN las Comunidades, nos declaramos en estado de ALERTA y PREOCUPACIÓN, dispuestos a MOVILIZARNOS a las sedes gubernamentales, (en el marco de las disposiciones sanitarias gubernamentales en vigencia), en cuanto prosiga la falta de respuestas; y, las posibilidades nos lo permitan. Así también propiciamos la creación de Uniones Jurídicas de Comunidades Indígenas en las distintas Provincias y Regiones, de cooperación recíproca, federativos y confederativos entre Comunidades Indígenas como sistema de organización jurídica e integrarnos junto a Comunidades Indígenas de Países Hermanos al camino de la Gestión Internacional por el derecho a un mejor y buen vivir.

2°.-Ante esta situación DE POSTERGACION SOCIAL, POLITICA, EDUCATIVA, HISTORICA CULTURAL Y ECONOMICA, SUMADO A LA ACTUAL SITUACION PANDEMICA DEL COVID-19 y LA CRISIS EMOCIONAL, exigimos que los Gobiernos Provinciales y Nacional, declaren la EMERGENCIA en todos estos puntos citados, conformando los COMITÉ DE CRISIS para atender de manera urgente a las necesidades elementales de las Comunidades Indígenas.

3°.- En TERRITORIO: exigimos a los gobiernos municipales, provinciales y nacional, que de manera urgente: A) se busque RECONOCER y REINTEGRAR los territorios que se encuentra aún pendiente. B) Se regularicen los títulos mal registrados y definitivamente queden a nombre de las Comunidades INDIGENAS verdaderas y no en una entidad jurídica ajena a las Comunidades. C) Se finalice de manera inmediata los Relevamientos Territoriales pendientes y con un Sistema ágil y rápido con DESIGNACION de técnicos y personal POR PARTE de las Comunidades y se entreguen las llamadas Carpetas o Resoluciones desde el INAI. D) Tratamiento urgente del Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria, garantizando a las Comunidades INDIGENAS la titularidad de las tierras, el derecho de Consulta -tal como lo norma el Convenio 169 OIT- en todos los aspectos que afectan a las Comunidades Indígenas. E) Que las Provincias y los Municipios no regulen normas contrarias al Derecho Indígena creado.

4°.- Sobre la PERSONERIA JURIDICA de nuestras COMUNIDADES: solicitamos se busque jerarquizar las mismas y sus autoridades en los Registros Provinciales y Nacionales, excluyendo a sistemas jurídicos ajenos a nuestras Comunidades Indígenas y se interprete al término ORGANIZACIÓN a nuestras Uniones Jurídicas de Comunidades Indígenas, así en formas de Federaciones y Confederaciones de Comunidades Indígenas, a los fines de obtener un reconocimiento de estas uniones legales.

5°.- A los denominados Recursos Naturales y Medio Ambiente -NUESTRO TERRITORIO-: exigimos a los gobiernos municipales, provinciales y nacional: A) Impulsar la participación de las Comunidades afectadas en todo sus territorios en forma integral de acuerdo a la dimensión y riesgos del suelo, aire y subsuelo, preservando el cuidado de la Madre Tierra, el medio ambiente y el uso de los recursos naturales, respetando el Derecho de Consulta directa y efectiva, previa, libre e informada. B) Elaboración Plan de Reforestación, restitución y preservación de flora y fauna. C) Provisión de Agua a las Comunidades que no las posean. Estos tres puntos en los términos del Convenio 169 OIT.

6°.- En DESARROLLO, VIVIENDA Y CULTURA: exigimos a los gobiernos municipales, provinciales y nacional: A) Impulsar la adecuación de un presupuesto emergente para obtener los recursos suficientes para implementar el verdadero y real desarrollo integral de las comunidades indígenas. Así también crear un Fondo de Reparación Histórica y suficiente, destinado al Desarrollo de las Comunidades Indígenas. B) Revalorización cultural Indígena, Devolución y/o repatriación de restos humanos, sagrados, arqueológicos, etc. C) Construcción de monumentos, bustos, estatuas, cuadros, etc. de la cultura y héroes indígenas. Acceso y apoyo económico a la edición, publicación y distribución literaria. D) Impulsar la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas ecológicas dignas, adecuadas a las formas de vida contemplando la posibilidad de la provisión de agua, luz y gas, los factores climáticos y el autodesarrollo, sin discriminación de números y/o cupos.

7°.- En EDUCACIÓN: exigimos a los gobiernos municipales, provinciales y nacional: Impulsar dictar urgente planes de intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de las comunidades indígenas y la creación de Escuelas Primarias y Secundarias con orientación EIB – Los planes de estudios en todos los niveles CON CONTENIDOS EDUCATIVOS QUE REFLEJEN LA COSMOVISION INDIGENA. Incorporar a los Docentes Indígenas en los distintos niveles en las designaciones de vacantes con un sistema de localía. A NIVEL NACIONAL SE EXIGE LA CREACION DE UN MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE.

8°.- En SALUD: exigimos a los gobiernos municipales, provinciales y nacional: Se Impulse la realización de planes intensivos de salud INTERCULTURAL, la revalorización de la medicina ancestral, para los miembros de comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas con la provisión de los materiales SANITARIOS necesarios. Se promueva la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción ES INTERCULTURALES sanitaria en comunidades indígenas y PROMOVER LA DESIGNACION de facilitadores interculturales indígenas para, el acceso de la comprensión de la cultura indígena ante el personal de salud. Creación hospitales regionales de alta complejidad en lugares próximos a las comunidades. Estamos en crisis sanitaria y psicosocial que afecta el desarrollo familiar y comunitario en los propios territorios.