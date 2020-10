Juan José Garzón, un conocido vecino de la Villa Nueva, que pasea en su bicicleta por toda la ciudad, grabó un vídeo hoy para todos sus vecinos y amigos, que son muchos, donde cuenta que goza de buena salud.

«A toda la gente que me quiere, yo estoy vivo, estoy en la casa de una amiga que se llama Silvana Chico, y estoy vivo, estoy sano y no me ha pasado nada«, comienza contando Juan José en el vídeo que se reproduce ya por las redes sociales.

Ayer por la noche, publicaciones en Facebook, informaban que Garzón había fallecido electrocutado en su vivienda, rápidamente la noticia comenzó a circular por todos lados. En primer lugar, el vecino había desmentido mediante audio, y hoy se difundió el vídeo donde habla.

«Dios siempre me va proteger, no ha pasado nada». «No le den bolilla a los comentarios malos que andan divulgando de que me a mi me ha agarrado la electricidad«, expresó, y luego dijo con tono firme, «todos son perras mentiras, que Dios los bendiga a todos, y muchas gracias«, cierra.

