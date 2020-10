La escuela Normal Julio A. Roca celebra hoy 113 años de existencia. Un 7 de octubre de 1907, despuntando un nuevo siglo y con muchos cambios de paradigmas, se inauguró en la ciudad de Monteros el nuevo formato de enseñanza pensado, en sus inicios, para la formación de quienes se encargarían luego de la enseñanza de los niños. Más de 100 años después varones y mujeres son formados en el establecimiento que ofrece desde Nivel Inicial a Superior.

En este 2020 los desafíos siguen presentes, en un contexto de pandemia el proceso en el sistema educativo se vio obligado a acelerar su reestructuración con la incorporación de la Tecnología de la Información y la Comunicación, que en definitiva implica un cambio pedagógico y didáctico.

«Cumplimos 113 años de vida institucional atravesados por una pandemia que nunca nos hubiéramos imaginado; esta situación de aislamiento nos obliga a festejarlo desde la virtualidad y realmente hubo mucho entusiasmo en los niños y jóvenes, en los docentes, ex alumnos y ex docentes» explicó a MONTERIZOS, María Isabel Suarez, vicerectora a cargo de la Rectoría de la escuela Normal.

Las redes sociales y plataformas virtuales fueron el canal en donde la comunidad educativa pudo expresar sus palabras de agradecimiento, rememorar anécdotas que se hilaron a la historia institucional. «Se crearon videos, mandaron fotos, el material se comparte en en Facebook de la escuela».

«Es un momento difícil que nos llevó a aprender. Aprendimos todo este tiempo junto con nuestros alumnos, aprendimos a enseñar desde otra mirada, a establecer vínculos fuertes a pesar de la distancia. Nos atravesó esta pandemia y nos dejo sin muchos argumentos al inicio, pero a medida que fueron pasando los días nos fuimos organizando, por ejemplo a la plataforma de la escuela en donde se suben las clases propuestas por los docentes, los grupos de whatsApp con los alumnos para estar comunicados. En algunos casos también la incorporación de videoconferencias con los estudiantes».

«Sabemos que no es la situación ideal la que vivimos, porque no todos los alumnos poseen las herramientas tecnológicas o la conectividad necesaria para garantizar el 100% de que nuestros niños y jóvenes tengas educación virtual. Pero se generaron diferentes instancias para poder llegar a la mayor cantidad posible. Si no se puede desde la virtualidad se sacaron copias y se les hizo llegar a los domicilios a través de los tutores» detalló Ruíz.

«Esta pandemia incluso nos trajo el desafío de tomar exámenes virtuales y la verdad que no pensábamos tener que llegar a esa instancia, pero fue una experiencia muy positiva, los alumnos en general con un buen rendimiento y se observó en los exámenes una muy buena preparación. Cada día fue y es una sorpresa».

Por último Ruíz recordó las bodas de oro de la promoción 1970: «Lo que lamentamos es que en este día nuestra escuela tendría a los egresados de la promoción de 1970, estarían cumpliendo sus 50 años de egresados, y esas risas y abrazos fraternos no estarán y los extrañamos. pero ellos hicieron llegar sus saludos y los colgamos en la Fan Page de la escuela».