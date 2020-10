«Hasta el momento no hubo contacto con la Casa de Gobierno ni con las empresas”, así de tajante fue Alfono Canutto, secretario adjunto el gremio en declaraciones a LG Play.

En ese sentido agregó: “oedimos perdón a los usuarios, pero necesitamos que se visibilice la problemática que sufre la actividad. Percibimos el salario no sólo en dos, sino en tres y más partes. Venimos trabajando, poniendo el hombre a esta situación, pero no da para más. No necesitamos soluciones parciales; hace rato que venimos así. Necesitamos una solución de fondo”.

Desde ayer, a las 19 horas, los colectivos dejaron de funcionar, y un centeneras de usuarios de Monteros quedaron barados en diversas ciudades del interior de la provincia, y también en la capital.

En estos momentos, en la capital tucumana hay bloqueos de calles en el microcentro

Respecto de las quejas por el bloqueo del microcentro de la capital, afirmó: “la mayoría de los usuarios entiende la situación que viene atravesando nuestra familia. Somos los únicos que no hemos podido cobrar el sueldo de agosto”, cerró Canutto.