El rapero tucumano Juan Cruz López, mejor conocido como Jhon C, parece haber abandonado la Honda C90 con la que pegó su gran hit para subirse en un jet a la estratosfera del estrellato.

Es que el músico acaba de ser parte del último tema que estrenó hoy la cantante y actriz Tini Stoessel: “Duele”. Esta tarde el video explotó en todas las redes sociales, eyectando una vez más al artista que trasciende con su música las fronteras de la provincia.

La unión musical de la cantante con el tucumano se produjo luego de que Jhon C recibiera la propuesta de Alejandro Stoessel, padre de Martina Stoessel y reconocido productor televisivo, para ser parte del tema y del videoclip. Piloto Producciones, manager de Jhon C, fue otro de los artífices de que el músico comparta la pantalla con una de las artistas del momento.

Una hora y media después del estreno, el videoclip dirigido por Eduardo Casanova ya tenía casi medio millón de reproducciones en YouTube. Se trata de un tema con cadencia tanguera y ese tono de lamento propio del arrabal, pero con un flow moderno y pegadizo. “Como me duele, que yo lo quiera y no me quiere, como me duele, amor y tango nunca mueren, y aunque me duela tanto, siempre quiero más”, reza el estribillo. El artista tucumano aporta el fraseo picante del rap en el video que combina ritmos y coreografías.

Martina Stoessel tiene 23 años y arrancó su carrera artística como Violetta. En 2019 Stoessel recibió una nominación como revelación en Premios Lo Nuestro. A mediados de año, presentó su sencillo “22”, el cual cuenta con la colaboración de Greeicy y la actuación especial de Sergio «Kun» Agüero y Pablo Lescano. Este año, antes del debut de “Duele”, ya había presentado dos sencillos: “Recuerdo”, junto al dúo venezolano Mau y Ricky, y “Ya no me llames”, con Ovy On The Drums.

Por su parte, Jhon C se volvió muy popular en la escena rapera luego del éxito de C90 y en el transcurso del 2020, pandemia incluida, produjo videoclips propios y el EP con seis canciones. Nada parece detenerlo en su meteórica carrera artística.

Fuente: El Tucumano