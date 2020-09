El doctor, Enrique Racedo explicó hoy, en un largo posteo en la red social Facebook a quien se realiza el hisopado, a quienes no, y los números de casos «confirmados».

Al mismo tiempo, el galeno dijo que más del 80% de los contagios «son por reuniones familiares o sociales» y como miembro del Comité de Crisis Municipal, exhortó a la comunidad a realizar actividades esenciales.

«Decir que hay 3, 14 o 108 infectados en cualquier lugar de la provincia es una noticia que no se ajusta a la realidad». «Los contactos estrechos que no presentan síntomas, no son hisopados, se los envía a realizar aislamiento domiciliario y no entran en la estadística», explicó, y agregó que «contando como caso tan solo al positivo y no apareciendo en la estadística los contactos estrechos aislados, seguramente positivos».

El profesional monterizo también habló sobre los pacientes que son sintomáticos y son diagnosticados como gripe. «No hay gripe, todo el que tenga sintomatologia similar a esta, es considerado portador de COVID 19», manifestó.

Al mismo tiempo informó que «no se hisopa al que presenta síntomas leves y no es contacto estrecho, no teniendo en cuenta que la circulación comunitaria es alta». «Esto no entran en la estadísticas».

Por último, el facultativo dijo «volviendo al principio seria correcto decir que hay 3, 14 o 108 casos confirmados, pero infectados hay muchísimos más de lo que se piensa«.