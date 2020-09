“Hoy hemos tomado conocimiento a través de LA GACETA de los supuestos audios. Digo supuestos porque claramente se trata de algo armado. Como primera medida, negamos rotunda y enfáticamente que haya existido la pretendida conversación que el juez (Enrique) Pedicone denuncia y que esa grabación sea real”. Las afirmaciones corresponden a Esteban Jerez, abogado defensor del vocal de la Corte Daniel Leiva, en la causa en la que está denunciado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia, coacción y violación de los deberes de funcionario público.

Pedicone sostiene que el 28 de julio pasado Leiva lo cito en un bar para pedirle que “maneje la intensidad” del proceso contra el legislador Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción, según el opositor fuese más o menos funcional al oficialismo. El actual juez de Impugnación de la Capital denuncia que grabó a Leiva y los audios que él entregó a la prensa fueron publicados hoy en LA GACETA.

Jerez remarcó que no sólo Leiva desmiente haber mantenido jamás una conversación de esa índole con Pedicone, sino que el propio secretario de la Sala I de la Cámara Conclusional, Fernando Valladares, declaró el viernes en la Justicia que no tuvo acceso a los audios y que el acta en la que da fe de los contenidos de las grabaciones le fue dictada por Pedicone. “Valladares dice que a las 8.30 del 28 de julio, Pedicone lo obligó a manuscribir un documento y que le dictó el contenido de un diálogo que, según la denuncia del juez, recién iba a ocurrir una hora después. Esa declaración no sólo impugna las actas: fundamentalmente, impugna los audios. Las grabaciones son truchas”, sostuvo el ex fiscal anticorrupción.

“Es evidente que esas grabaciones están fabricadas. Pedicone concurría asiduamente al despacho de Leiva porque ambos mantenían una relación amistosa y de plena confianza. Pero Leiva nunca le pidió nada por la causa Bussi ni por ninguna otra. El diálogo que denuncia Pedicone con audios entregados en la prensa y no en la Justicia, reitero, jamás existió”, concluyó.

Fuente: La Gaceta