Un estremecedor audio sacudió el WhatsApp de los habitantes de El Cercado la semana pasada. La autora, es Romina (nos autorizó a poner su nombre y a divulgar el audio), la única paciente con Covid-19 en esa comuna.

El llanto se escucha a lo largo del minuto de duración que tiene el audio, en donde cuenta su situación con alegría, pero también con bronca por las habladurías de sus vecinos, de sus coterráneos, los que ve a diario.



“Buenas tardes, les quería informar a todas las mamás, que capaz que mandaron a sus hijos al merendero de Roly, les quería informar que me siento a llorar de la felicidad inmensa que tengo porque recién nos acaban de entregar los resultados a mi familia, y ninguno es positivo. Mis chicos no lo hubieran contagiado a ninguna criatura ni nada como dice la gente habladora”. “Les quiero dar la hermosa noticia, estoy llorando de la felicidad, porque yo sabía que mis hijos no estaban contagiados, yo estaba más que segura que no era como decía la gente, como lo han discriminado a mis hijos, de que alguna tuvo alguna criatura que venga para aquí para Roly, que se queden totalmente tranquila, y decirles que mis hijos no anduvieron contagiando a nadie porque son negativos, pero al virus lo tengo yo y no le transmití a nadie”. “Y muchas gracias a esas mamas que se ocuparon de darme todo su apoyo. Gracias”.

Apenas conocimos el audio, intentamos contactarnos con Romina, y durante el sábado a la mañana por teléfono nos contó su historia, en donde remarcó con pena la falta de empatía que tuvieron sus vecinos para con ella, no todos, pero sí una gran mayoría.

“Lo tomaron mal, muy mal, fueron a la comuna, para pedir que se cierre Orán, que la gente de Orán no vaya al Cercado, yo creo que eso está mal, la culpa no tiene la otra gente de acá”, cuenta sobre cómo vivió las primeras horas de difundido el caso.

La paciente se encuentra realizando el aislamiento en su hogar, en Orán, desde antes que le dieran los resultados, bajo vigilancia epidemiológica y asistida en todo momento por el Siprosa y por la comuna del lugar.

Los escraches en redes sociales

Romina también lamenta y le genera bronca el escrache al que fue sometida ella y su familia por las redes sociales.

“Cuando di positivo a mí, hubo mucha reacción mala de parte de la gente muy mal todo”. A los días Romina se entera que su familia dio negativo, y es lo que cuenta en el audio, con una mezcla de bronca y felicidad.

“Se dijeron miles de cosas también, que en el predio de la cooperativa mis hijos anduvieron contagiando a uno, contagiando a otro, que yo anduve, cosas que nada que ver”, relata, y agrega que la reacción que tuvo la gente la dejó impactada. “La gente de El Cercado se la tomó con los de Orán, sea cual fuera el motivo de la reacción, uno tiene familia, tiene criaturas, a todos nos puede pasar, pienso que no hay personas inmunes al virus”. “No es algo que uno elige”, expresó en un firme tono.

“Está muy mal eso de escrachar a la gente. Es una enfermedad que uno no elige. No se que más pensar de esta gente que escracha, que no se pone en el lugar del otro, de mi familia».

Además, se refirió a un escrache que recibió una de sus primas en Acheral. “Las autoridades deben hacer algo tanto los delegados como el intendente, tienen que tomar cartas en el asunto. “Todavía está esperando que las autoridades la visiten en Acheral”.

Queja contra el Hospital Lamadrid

En medio de todo el drama que vivió, su bronca no culmina, y reclama la falta de solidaridad y empatía de la doctora de guardia del Hospital Madrid. “El día que me dan el resultado, mi hija tuvo que ir de urgencia por unos problemas que viene acarreando de otra patología, y la doctora, le dijo que no podía atenderla porque era hija de una paciente positiva, la falta de desprecio de un profesional que nos tiene que cuidar, al final, un enfermero se solidarizó y nos atendió.

Al mismo tiempo, Romina, también destaca que luego su hija volvió al Hospital, y si, otro médico se puso la situación al hombro y la atendió como correspondía. “Dejemos un poquito de lado el ego que tienen hacia arriba, que los que tengan que cumplir sus funciones lo hagan, tanto médicos como funcionarios” reflexionó la mujer.