La lluvia negra volvió a cubrir al territorio del departamento Monteros, en este caso, la localidad de Orán, en la comuna de El Cercado, amaneció hoy con ceniza regada por patios, techos y caminos.

Una postal que preocupa a los vecinos, no solo a los que viven próximos a los ingenios azucareros del departamento, sino a toda la comunidad. La ceniza se expulsa al aire, y el viento traslada la basura contaminante por kilómetros hacia distintos puntos del territorio departamental.

La mañana inicia, de manera obligada, con la limpieza de los patios, aunque los vecinos saben que a los minutos se volverá a cubrir por la lluvia de ceniza negra. «Aquí barremos, baldeamos, para que no respiremos ese polvo negro, pero no hay caso, vuelve y vuelve a caer. No se puede extender la ropa afuera porque termina manchada, pero lo más difícil y lo que más nos preocupa es que lo estamos respirando» indicó a MONTERIZOS una de las tantas vecinas que salieron esta mañana a limpiar patios y galerías, en Orán.