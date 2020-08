Las vecinas del barrio Matadero viven con temor, no se atreven a salir de sus hogares por la presencia de este vecino que amedrenta con un arma de fuego tanto en la calle, como en los domicilios. La denuncia ya fue radicada y esperan el accionar de la justicia.

Ayer alrededor de las 21:00 el hombre identificado como A.M fue detenido por la policía en su domicilio. Los vecinos celebraron la medida, al ver que era llevado en un móvil del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el alivio duró poco, a las horas el hombre fue liberado, volvió a su casa y los vecinos advierten que las amenazas verbales continúan, «Salió en el auto como si nada y se nos ríe» expresó a MONTERIZOS una vecina del barrio, que reconoce que todas temen sobre qué más será capaz de hacer el sujeto.

Dos vecinas se animaron a radicar la denuncia, luego de un episodio concreto ocurrido el domingo. Según el relato de las mismas, A.M realizó disparos al aire, ellas cansadas por la situación, puesto que no era la primera vez que lo hacía, fueron a reclamarle. Fue entonces que tanto la mujer del hombre como las hijas agredieron físicamente a las vecinas. Luego de esto el propio hombre amenazó de muerte con un arma de fuego a las dos mujeres y a la hija de una de ellas, que es menor de edad y las golpeó a todas.

«Él sacó el arma y le apuntó directamente a mi hija. Los golpes que tenemos, mi hermana y yo no son nada a comparación de lo que teníamos el domingo, a mi hija también la golpeó».

Frente a estos hechos, las dos vecinas hicieron la denuncia ese mismo día. Las tres mujeres fueron revisadas en el Hospital Lamadrid. Luego les indicaron que las dos adultas deberían ir el lunes para otro control en el Hospital de Famaillá.

Al siguiente día, explicó a MONTERIZOS una de las víctimas «mi marido se fue a trabajar, yo tenía que viajar a Famaillá para el control que me habían indicado, junto con mi hermana. Entonces mis tres hijas menores quedaron solas en casa. Me fui preocupada, porque mi hija que fue golpeada quedo traumada. Estando en el hospital me avisan que AM, otro vecino del frente de mi casa y su mujer fueron a mi casa a amenazar a mis hijas».

Más vecinos levantan sus voces

Otros vecinos, que filmaron la detención del martes por la noche, indicaron a MONTERIZOS que temen por las familias de las mujeres que tuvieron la valentía de avanzar judicialmente. «Quisiera compartir este video, que la gente se entere que en el barrio Matadero, hay un loco que cada vez que toma anda por las calles haciendo tiros» indica una habitante del barrio, quien además comentó «Anoche lo sacaron de su casa, y toda la gente aplaude por que no es posible que él se haga el dueño del barrio, lo tuvieron unas horas y lo largaron».

Sobre lo ocurrido el domingo manifestó «Había chicos en la calle y le apunto a una menor». El vecindario teme por el hombre que, según expresaron las víctimas, sigue portando el arma de fuego. Entre los antecedentes los vecinos recordaron: «Se pelea con algún vecino y ya hace tiros al aire, hace meses que pasa eso», golpeó a un empleado de una distribuidora de gaseosas «hicieron la denuncia y no pasó nada».

Al hacerse público los últimos hechos, del domingo y el lunes, desde la Oficina de Violencia de Género de la Municipalidad indicaron que realizarían el acompañamiento a las víctimas y esperan el accionar de la justicia. El martes las denunciantes se presentaron en la Fiscalía 3ra del Centro Judicial de Monteros, «dijeron que están evaluando el caso. No dijeron más nada» declaró a este medio una de las víctimas.