La directora de la Junta de Discapacidad, Hortensia Juárez, informó que en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que atraviesa la provincia se modificó la atención al público con el objetivo facilitar la evaluación de los pacientes y la obtención del certificado único de discapacidad.

A partir de mañana quedan habilitadas las evaluaciones a distancia a través de la telemedicina, con el fin de facilitar a la población el cumplimiento del trámite, respetando las medidas de distanciamiento recomendadas por el COE y el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Rossana Chahla.

En este sentido, Juárez destacó que las evaluaciones presenciales continuarán realizándose en el caso de que el paciente no cuente con los medios virtuales para hacerlo. “Si la persona ya cuenta con el turno y tiene medios para recibir videollamadas de Whatsapp, deberá comunicarse con nosotros para este nuevo servicio. Si no tiene el turno, se comunicará con nosotros para solicitar esta evaluación a distancia, pero seguiremos usando la modalidad presencial para todas aquellos que no puedan usar los medios tecnológicos”.

La profesional indicó que por medio del mail recibirán la documentación necesaria como: el certificado del médico, DNI, estudios complementarios, declaración jurada, entre otros. “Todo lo que se necesita para la obtención de discapacidad podrán mandarlo por mail y también por Whatsapp. Para retirarlo se podrá acercar una persona, que puede ser un familiar o el titular que requirió el certificado”.

Los turnos se gestionan por medio de las siguientes líneas: 4526292 – 4526293 o bien a través del correo electrónico turnojuntatuc@gmail.com y la evaluación se puede hacer por Whatsapp o de manera presencial.

Fuente: Secretaría de Comunicación de Tucumán