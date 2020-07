«La letra me llegó, creo que les pasará lo mismo cuando la escuchen, porque es inevitable ser monterizo y no sentirla«, dice Adrián Sosa, quien no dudó en sumarse al proyecto encabezado por otro monterizo, Augusto Baralo, músico y productor independiente.

Hoy, en el Tacuara Cafe y Arte, se llevará a cabo la «Vigilia por el Día de la Independencia» con el show de La Peña de Todos. Algunos de los artistas, como ser Julio Paz, Mario Norry, Daniela Alvarez, José Robles y Julián Núñez, estarán presentes, cumpliendo todas las medidas sanitarias.

“Todo fue para dar una mano a los que más lo necesitan en estos momentos tan difíciles. Hice una obra inspirada en la chacarera”, contó Sosa, quien recientemente obtuvo el segundo premio en la Fundación Itaú.

La pintura, que será sorteada esta noche durante la peña, se llama “De Monteros a Los Sosa”. “Resume toda infancia de mi pueblo a la distancia”, explicó. Cuando fue convocado, no dudó y dejó que la creatividad se libere inspirada en el contenido de la chacarera que le compartió Baralo. “La letra me llegó, creo que les pasará lo mismo cuando la escuchen, porque es inevitable ser monterizo y no sentirla”, resaltó en una nota realizada por el Diario La Gaceta.

Fudesuc (Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Comunidades) será la organización encargada de que los fondos lleguen a destino.

Sosa mostró la obra en la Legislatura

Esta mañana, Adrián, junto al Delegado Comunal de Los Sosa, Jose «Pepilo» Albarracin, visitó la Legislatura de Tucumán, y fue recibido por el Presidente Subrogante Regino Amado, quien se interiorizó sobre sus obras.

«Es muy importante que los jóvenes se expresen mediante el arte, y Adrían, desde Los Sosa natal, plasma sobre el lienzo sus vivencias cotidiana», expresó Amado.

El evento será transmitido en vivo esta noche por las cuentas de Tacuara Cafe y Arte y de FM La Tempranera.