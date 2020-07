El arte realiza su aporte en un gesto solidario en este período de pandemia, para ayudar a la Escuela Especial de Monteros. Pintura, música, canto, danza, artes visuales confluyen en un único proyecto denominado «Juntitos Construyen Cielo» conformado por artistas monterizos de todo el mundo.

La propuesta se basa en que artistas monterizos que estén diseminados por otros países y rincones de la Argentina colaboren en la producción de una chacarera nueva y que será presentada oficialmente con su video clip el 28 de agosto, día del cumpleaños de Monteros.

Pero el proyecto tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Escuela Especial, todas las personas que contribuyan estarán participando del sorteo de un cuadro realizado por las manos del artista monterizo Adrián Sosa, quien recientemente obtuvo el segundo premio en la 11º edición del Premio Itaú de Artes Visuales.

El origen de la idea

El proyecto fue una idea del músico monterizo Augusto Baralo, autor de la chacarera inédita y quien contactó a Adrián para que se sumará. «Augusto me explicó que era un proyecto solidario en el cual mi obra sería sorteada». Así que el artista plástico no dudó y dejó que la creatividad se libere inspirada en la letra de la chacarera que le compartió Baralo. «La letra me llegó, creo que les pasará lo mismo cuando la escuchen, porque es inevitable ser monterizo y no sentirla».

El 9 de julio a las 00 hs se realizará el cierre de las colaboraciones en «Tacuara bar & arte» con un recital en vivo online de «La Peña de Todos» en donde se hará el sorteo entre todos los participantes y entrega de la obra del artista plástico. Sosa contó a MONTERIZOS que «con la cuarentena aumentó el contacto a través de las redes sociales incluso con amigos que no están aquí y eso fue de alguna manera lo que llevó a la realización de esta idea».

Por mayor información se puede visitar la página de Facebook Juntitos Construyen Cielos en donde además de datos sobre el proyecto, se encontrará con otros artistas que se van sumando a la iniciativa. Lo recaudado será entregado a la institución educativa a través de la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Comunidades. Para contactar: 1124797993 – WhatsApp.