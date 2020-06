Un misterioso objeto volador, con apariencia de globo, fue visto en el norte de Japón, causando revuelo en la población y las autoridades

Este objeto no identificado fue visto por primera vez el miércoles por la mañana, cuando vecinos de la ciudad de Sendai, en el norte, difundieron imágenes en las redes sociales.

”Esta cosa blanca no se mueve para nada. ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede explicar?”, escribió un usuario, utilizando la etiqueta “objeto volador no identificado” en japonés. Las autoridades dijeron que se vieron sorprendidas por este objeto.

Un OVNI en forma de globo aparece en el cielo de Japón y desata la locura en las redes https://t.co/EZgifJ74Tg pic.twitter.com/G1htcADaZI — DonLengua.com (@donlenguaweb) June 18, 2020

Fuente: Los Andes