Las alarmas se encendieron en el Ministerio de Salud luego de que se confirmaran ocho casos positivos de coronavirus en la provincia durante los últimos días. Todos los pacientes son personas que llegaron hace una semana en un ómnibus que había partido desde Mar del Plata, y que luego subió a 60 tucumanos varados en Buenos Aires, la zona donde se registraron más contagios de covid-19.

El lunes aparecieron los seis primeros contagiados de estos pasajeros; y entre ayer y hoy se sumaron dos más. El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, explicó a LA GACETA que «en los próximos días podrían registrarse nuevos positivos», pero que «no hay que alarmarse porque todos están aislados y bajo estrictos controles de vigilancia epidemiológica».

«Cuando uno tiene contacto con el virus, generalmente hay un periodo de incubación; todo depende qué contacto hubo dentro del colectivo y del sistema inmunológico de cada persona. La enfermedad puede aparecer de cinco días a 15, y teniendo en cuenta que ya hubo ocho pacientes positivos, lo más probable es que puedan aparecer nuevos casos. La tranquilidad que podemos llevar es que si se registran nuevos infectados, todos se encuentran aislados y con un seguimiento permanente», explicó el médico a este diario.

Agregó -además- que otra hubiese sido la historia si los pasajeros no hubieran sido hisopados en el ingreso a la provincia. «Podría haber sido muy peligroso para nosotros. Si todas ellos hoy estarían en medio de la comunidad, el contagio sería masivo. Afortunadamente hay un fuerte control en los pasos fronterizos. No hay que olvidar que inicialmente hacíamos los testeos a lo que venían del exterior, pero ahora el virus circula por todo el país. Un ejemplo claro es Jujuy, que para nosotros era seguro, pero hoy ya no lo es. Por eso insisto: mientras podamos seguir los casos y vigilarlos, no puede pasar nada».

Al consultarle si desde el Siprosa detectaron quién podría haber sido el primer portador del virus y dónde podría haberse registrado el contagio, Medina Ruiz contó: «lo estamos investigando; cualquiera de los 60 pasajeros podría ser; uno que tiene el virus contagia a todos. Y es muy probable que se pueda haber contagiado en Buenos Aires días antes. La gente -siguió- tiene que saber que la presencia del virus tiene un tiempo, aunque no sabemos cuánto. Depende de por donde ingresa a nuestro cuerpo (nariz, boca, ojos) y su carga viral».

Agregó que «cuando la persona tiene contacto con el covid-19, de pronto entra en un periodo de incubación». «Habitualmente está entre cinco a quince días. Supongamos que al día cinco comienzan a verse los síntomas y ahí el virus puede subir o descender porque hay inmunidad que lo combate; puede mantenerse durante 60 días, incluso, y después desaparece», explicó.

Por último, Medina Ruiz dejó en claro que «todos los casos no van a aparecer juntos» y por eso «se realizan diariamente los controles». De los 60 pasajeros tenemos a ocho personas, todas en buen estado de salud, pero internadas por prevención; el resto se encuentra en hoteles y en albergues bajo un estricto control y testeos».