Durante la madrugada del miércoles, el licenciado en artes, Marcelo Gomez, sufrió el robo de unos de sus caballos en un corral de la zona de Colón y Las Piedras.

«El miércoles me levante para empezar con los cuidados de los animales, y me encontré que uno no estaba, el que se llama Piedra», expresa Marcelo Gomez. «Estoy tras la huella, anduve por diferente barrios de Monteros y todavía no logro encontrar el animal».

Gomez dio detalles de como es el caballo para que si alguien lo ve o haya visto algo, le avisen. «Es un caballo rosillo, pecho ancho, petiso, tiene una marca que es un corazón y dentro del mismo una letra C, tiene la cola parecida a la de un burro, cortita, y está cambiando el pelaje». El artista usa su caballos para los desfiles y también para recorrer los campos de Monteros.

Al momento de la charla MONTERIZOS, el artista se encontraba recorriendo las comunas del Departamento para dar con su caballo. «Nadie vio nada por esta zona, el jueves me quede de madrugada, vi movimientos en el corral, pero no se llevaron nada».

Por último, Marcelo deja dos números de teléfonos para que se comuniquen en caso de tener datos. 3863580191 (Mirta) y 3863437075 (Marcelo)