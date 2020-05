El posible regreso de José Alperovich al senado movilizó al interbloque de Juntos por el Cambio, que a través de un comunicado pidió que el parlamentario tucumano que es investigado por violación, pida una extensión de su licencia que vence este martes 26 de mayo.

Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales, los senadores que responden al macrismo rechazaron la posibilidad de que su par vuelva a sentarse a su banca. “Instamos al bloque del Frente de Todos a que el miembro de su bancada solicite una ampliación de la licencia, que venció hoy, a efectos de que la investigación judicial pueda avanzar sin que exista algún manto de sospecha de protección por parte de los miembros de este cuerpo», indicaron.

En ese sentido, aclararon que no buscan afectar la presunción de inocencia de exgobernador de Tucumán, pero argumentaron que la Justicia Federal y la tucumana “lejos han estado de darle celeridad a una investigación judicial que ha trascendido las esferas privadas por los aberrantes hechos denunciados».

Desde Juntos por el Cambio rechazamos la posibilidad de que el Senador Alperovich vuelva a asumir su banca. Solicitamos que se amplíe su licencia. pic.twitter.com/3c8D1ITdrg — Juntos por el Cambio Senado (@CambiemosSenado) May 26, 2020

Por estas razones, el interbloque de Juntos por el Cambio advirtió que si la bancada oficialista no pide a Alperovich prorrogar su licencia, estarían dando un mensaje a las víctimas que se animan a denunciar, “de que si no consiguen rápido demostrar ellas lo que denuncian, el que ocupa un lugar de poder lo va a seguir haciendo y la investigación judicial seguirá en un plano de desigualdad.

Tras el comunicado, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez utilizó su cuenta de Twitter para expresarse en contra del posible regreso de su par. “Rechazo la posibilidad de que Alperovich reasuma su banca. La investigación de los abusos que se denunciaron no ha sido transparente. La Justicia Federal y de Tucumán patean la causa para no hacerse cargo”, acusó la excandidata a gobernadora y agregó: “Pasó medio año y la Corte no toma una definición. Es inadmisible”.

“Con algunos senadores y senadoras nos presentaremos ante el procurador Casal, que entendemos es el que tiene ahora el expediente, para que opine de una vez por todas y pase el expediente a la Corte Suprema. Aquí se tiene que poder investigar sin especulaciones políticas”, pidió Elías de Pérez.

Rechazo la posibilidad de que Alperovich reasuma su banca. La investigación de los abusos que se denunciaron no ha sido transparente. La Justicia Federal y de Tucumán patean la causa para no hacerse cargo. Pasó medio año y la Corte no toma una definición. Es inadmisible. — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) May 26, 2020

Fuente: El Tucumano