La cacique de El Mollar, Margarita Mamaní, abrió las puertas de su casa a MONTERIZOS, donde cumple arresto domiciliario dispuesto por el juez Mario Velázquez, del Centro Judicial Monteros. Mamaní dialogó con el portal de noticias sobre lo acontecido el fin de semana y sobre cómo seguirá el control en la Ruta Provincial 307.

Mamaní junto con otras personas de la comunidad de los Pueblos Originarios estuvo apostada desde el 19 de marzo hasta el 2 de mayo en el km 48 de la Ruta provincial 307. Los motivos aducidos fueron que ya se esperaba el anuncio del presidente sobre la cuarentena obligatoria, y detectaron que muchos autos comenzaron a acender a los valles, situación que les preocupó.

Desde entonces «Pusimos una carpa para resguardar a la población tanto del valle de Tafí y de toda la comunidad. Muchísima gente pretendió desde entonces querer subir para pasar el fin de semana, como si estuviéramos en vacaciones y no, estamos en una pandemia y hay que resguardarse» acotó semanas atrás Mamaní.

Desde entonces «recibimos en acompañamiento del intendente de Tafí del Valle». Pero con la llegada del nuevo mes y el primer fin de semana de mayo la situación cambió. Mamaní y otras personas de la comunidad recibieron el aviso de arresto domiciliario por parte de la justicia de Monteros, puesto que Tafí del Valle forma parte de su jurisdicción.

«Esta es la tercera vez que la Fiscal Targa hace el requerimiento al juez Velázquez para que habilite el desalojo de los comuneros en la zona» advirtió Mamaní. «La última vez, el 30 de abril, llego el secretario del juez, quien me indica que debo cumplir en arresto domiciliario». La cacique se refiere aquí a Bernardo Raúl Sassi, quien ya protagonizó en 2019 una intervención controvertida.

«Pero yo no sabía de que me acusaban[…] Yo entregué mis manos y le decía que me esposen a mí, pero no a mi hermana que estaba en el km 38. Pero ya los habían llevado […]. Todo ese atropello había sido sin leerme lo que había indicado el juez. En ningún momento me han hecho firmar nada. Así que ha sido una persecución».

Mamaní indicó que les dijeron, que una vez que ella se fuera, quitarían la carpa, por lo que sus vecinos no dejaban que se fuera. El personal de justicia labró un acta, pero según manifiesta la cacique, no la dejaron conocer lo redactado. Ella se encadenó ese día en la carpa hasta las 22:00. Luego se fue a su domicilio y desde entonces cumple el arresto domiciliario.

Arresto domiciliario y rodeada de policías

El 2 de mayo le avisaron que personal policial se encontraba desalojando a la gente que había quedado en la carpa «me avisaron que estaban maltratando a las comuneras, que las agarraron de los pelos y que las estaban golpeando». Frente a eso, ella resolvió prepararse para ir hasta el lugar, pero «cuando quiero salir había 70 efectivos policiales rodeando mi casa y apuntándome con el arma y uno gritaba ‘a esta india de mierda hay que sacarla, hay que hacerla re c…'».

«Mi hijo se enoja, como cualquier hijo que defiende a su madre, le gritó que lo hacía responsable (de lo que le pasara a ella) si le seguís gritando a mi mamá». «Me he sentido violentada en mis derechos, yo no he robado, no he matado, simplemente me he basado en el convenio 169 de la OIT y su ratificatoria de Argentina: la 24071, que indica que los gobiernos deben trabajar permitiendo la libre participación de los pueblos indígenas de la Argentina. Me basé en eso, porque si entraba ese virus aquí, en el Valle de Tafí, iba a ser una masacre, porque la infraestructura del Hospital de aquí no esta preparado para recibir a tanta gente. Si bien hay 20 camas, La Bancaria también a dado camas, hay oxígeno, pero respiradores no tenemos».

«Es por eso que tomamos la iniciativa de estar los 44 días allá, en donde fuimos desalojados, violentados en nuestros derechos, nuestra autonomía y nuestro autogobierno». Margarita Mamaní rememora que hace unos años atrás, el juez Mario Velázquez fue quien también dispuso «el arresto del hermano Chaile, del pueblo Diaguita de Quilmes». Mamaní se refiere al cacique de la Comunidad India Quilmes, Francisco Chaile, quien fue arrestado en 2015.

¿Persecución?

Al ser consultada por MONTERIZOS, si considera que existe alguna relación entre la detención a su persona y la denuncia realizada por Lalo Cruz, quien también dice ser cacique de El Mollar, manifestó «Repudiamos el mal accionar de ese señor, puesto que no es cacique, no fue elegido por la comunidad. La comunidad está muy enojada con este señor. Él incitó este accionar, él y su mujer Bárbara Manasse».

El día domingo, Mamaní hizo una declaración a través de videollamada ante la justicia, en la que participaron el secretario Sassi y su nueva defensora oficial, la doctora Raquel Ferreyra Asís. «Me hicieron 8 preguntas, en donde me insinuaron que el señor Cruz había dicho que nosotros no dejábamos pasar a nadie, que no dejábamos pasar a los abastecedores, que había una niña con cáncer y que no la dejamos pasar, entre otras cosas que repudiamos, porque nosotros en todo momento hemos dejado pasar a todos los abastecedores, a los médicos, ambulancias, a todo lo que sea de urgencia. Quien no pasó es la gente que tiene dos domicilios, tienen casa aquí, pero son del llano. No estamos en tiempo de vacaciones» sentenció la cacique.

Mamaní en el ínterin del arrestó cambió de defensor, ella explicó que «como los pueblos originarios actuamos sin fines de lucro no tenemos dinero para pagar un abogado, y la abogada defensora (actual: doctora Ferreyra) ha trabajado mucho con nosotros, ella trabaja siempre al lado de los pueblos originarios. Yo sé que ahora ella está siendo hostigada».

Hay dos personas más de la comunidad que se encuentran con arresto domiciliario, Monasterio y Antonio Álvarez, sobre ellos Mamaní explicó «hoy (por el domingo) gracias a la doctora Ferreyra, quien trabajó con el Concejo Consultivo y Participativos de los Pueblos Indígenas de La Argentina, logró que nuestros jóvenes tengan arresto domiciliario, ellos volvieron muy golpeados, (de donde los tenían detenidos)».

Mamaní explicó que le informaron que permanecerá 10 días en arresto domiciliario. «Lo hago responsable al juez Mario Velázquez de todas las cosas que de aquí en más puede suceder, porque él como juez ha hecho abuso de poder, violentando nuestros derechos, a la pre-existencia étnica y cultural como pueblos originarios».

De manera directa se refirió a la fiscal que tuvo intervención en la disposición de su arresto «y también a usted doctora Targa, usted convive con nosotros, en nuestros territorios ancestrales, aquí está también su casa de veraneo, aquí nosotros simplemente queríamos resguardar la salud de la población, de nuestros niños, abuelos, mujeres embarazadas y de toda la familia»

Respaldo de instituciones y repudio al arresto domiciliario

Mamaní, luego de lo acontecido recibió el llamado y acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, INADI, Derecho de las Mujeres Internacionales por la Paz y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Este último hizo una presentación ante la Justicia Federal y el Concejo Consultivo también lo hizo. Margarita Mamaní es vicepresidenta, bajo el decreto 672/16 de este último.

Sobre su nueva situación con el arresto domiciliario reflexionó: «Yo ahora estoy presa en mi casa, con un montón de policías (alrededor), durante toda la mañana y la tarde. Largan a los delincuentes que roban, que matan que violan a los niños y niñas, tienen la liberar y los dejan que anden por ahí. ¿Por qué a mí me tienen aquí sometida?, por más que sea mi casa, pero siento que están violentado el derecho».

Mamaní además se refirió a los robos que se dieron a conocer la semana pasada, «no son muchos los robos, pero sí se sabe que hay delincuentes, ¿por qué no están presos? ¿Por qué nosotros que estamos defendiendo la salud estamos presos?».

¿Cómo continuará el control?

Mamaní, junto con el Ministro de Seguridad, Claudio Maley; el intendente de Tafí del valle, Francisco Caliva y el delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz y otros representantes del Ministerio del Interior firmaron un acta en la que se estableció que los controles en el principal acceso a los valles se realizaría de manera conjunta entre: la policía, personal de la comuna, de la intendencia y acompañados por la comunidad indígena para el control.

Sin embargo, Mamaní cuestionó que recién ahora se haya formalizado la medida «Si nosotros estuvimos 44 días bajo la lluvia, el frío y ninguno dio la cara para estar con nosotros, el único que estuvo fue el intendente».

Por último dejó un mensaje a la comunidad «les pedimos paciencia, que se queden en sus casas, no pueden venir y pretender veranear, ya cuando todo pase abriremos las puertas y les diremos bienvenidos a nuestro territorio».