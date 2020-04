En las últimas 48 horas se percibió un cambio en el centro monterizo, algunos locales de venta de productos no indispensables abrieron sus puertas y numerosas personas ingresaron, lo que generó en pocos minutos que estén muy cercas unas de otras, aunque poco les importó.

Los reclamos no tardaron en llegar al portal de noticias y en expresar indignación en las cuentas de Facebook. «¿Los comercios ya están autorizados a la venta?» «¿No es venta desleal que algunos comercios vendan cosas y que otros del mismo rubro no abra?» «En los barrios no hay nada abierto, pero para la gente del centro sí?» «Estoy indignada, en el centro un montón de locales abiertos ¿y el control? bien, gracias».

Entonces ¿Pueden abrir todos ya? No, pero hubo una actualización de nuevos rubros que podrán volver a ofrecer sus servicios bajo pautas establecidas para garantizar la salud pública, por ejemplo: atención médica y odontológica, como también las ópticas.

El 23 de abril en el Boletín Oficial se publicó el listado de nuevas excepciones para Tucumán, es decir que se suman a las que ya estaban: