Se cumplió el mes de “aislamiento” político entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y en el peronismo aventuran todo tipo de diagnósticos. Pero al margen de las especulaciones, en la mesa de autoridades del Partido Justicialista (PJ) sostienen que el mejor remedio para superar la situación de malestar es -al revés que lo indicado contra el coronavirus- un acercamiento urgente.

“Con quienes hablé, tanto con dirigentes en general como con funcionarios con cargos institucionales, ya sea intendentes, legisladores o comisionados rurales, me manifestaron que les interesa lo mismo que a mí: la unidad del peronismo. En la conducción, si hacemos un repaso histórico, siempre hubo diferencias. Esta vez creo que pueden ser salvadas”, afirmó a LA GACETA el monterizo Regino Amado, vicepresidente primero del PJ local.

El titular subrogante de la Legislatura es el “tercero” de la mesa justicialista, ya que Manzur preside el partido y Jaldo es el “vice”. Desde ese lugar, Amado remarcó que el contexto crítico que atraviesan el país y la provincia -por la pandemia de covid-19 y por el déficit financiero- debería marcarles un camino lógico.

“Hoy más que nunca tenemos que estar juntos. Existe un Gobierno nacional con el cual estamos alineados, y no hay diferencias en eso, y tenemos que pelear a esta situación tan difícil que estamos viviendo; no sólo pensando en que pasa durante la pandemia, sino también en el después, por las consecuencias que va a producir. Y la mejor manera de hacerlo es seguir trabajando, cada uno desde su lugar, con las tareas que tiene a su cargo el Ejecutivo, y también desde el Legislativo, que además de sancionar leyes está escuchando a sectores de la comunidad que atraviesan distintos tipos de inconvenientes”, afirmó el legislador.

Los anhelos del monterizo tienen la realidad política como obstáculo. La última fotografía oficial de Manzur y Jaldo juntos data del 20 de marzo, cuando se anunció desde la Casa de Gobierno la implementación en Tucumán de las medidas nacionales de prevención del covid-19. Pocos días después se supo que el republicano Ricardo Bussi había dado positivo en un test de coronavirus -ya está dado de alta-, y la Cámara provincial pasó a una cuarentena estricta y obligatoria. En el medio, las tensiones en el binomio se fueron acentuando. Así, dejaron de coincidir en eventos protocolares. Incluso, hubo teléfonos que sonaron y no fueron atendidos.

Las señales políticas de distanciamiento fueron tan evidentes que impactaron en la dirigencia justicialista. Ante una consulta de LA GACETA, la tercera autoridad del PJ provincial insistió con la importancia de limar asperezas en la conducción. “Mi aspiración es que todos hagamos los esfuerzos que debamos hacer para que las diferencias puedan ser salvadas, puertas adentro y en el menor tiempo posible. En este caso, quienes tienen la mayor responsabilidad institucional cuentan con amplia experiencia, y seguramente podrán sentarse y salvar cualquier diferencia que existiere. Si pasa eso, va a ser muy bueno para la comunidad en general y para quienes estamos en el partido”, profundizó Amado.

En este contexto, el vicegobernador celebró el domingo su cumpleaños 62. El contador pasó el día en su casa, respetando la cuarentena, acompañado sólo por su esposa y sus hijas. No hubo visitas, pero los saludos llegaron por otras vías (el legislador bandeño, por ejemplo, Gonzalo Monteros le dedicó un texto especial en Twitter). En ese sentido, desde el jaldismo afirman que hubo un mensaje del gobernador para desearle felicidades a su “vice”. No fue un llamado, pero algo es algo, es la interpretación que hacen en la Legislatura. Fuentes de la Casa de Gobierno no pudieron confirmar si existió tal WhatsApp, pero sostuvieron que por su parte también están alentando a que el diálogo entre el gobernador y el vicegobernador vuelva a ser fluido.

